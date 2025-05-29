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中央民族大学成立区域国别研究院

2025年05月29日17:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月29日电 日前，“五洲四海 文明互鉴——构建周边命运共同体”学术研讨会暨中央民族大学区域国别研究院成立大会在该校海淀校区召开。

中央民族大学党委书记查显友指出，区域国别研究院要进一步服务国家重大战略，始终以服务党的民族工作、服务各民族共同走向社会主义现代化、服务中国特色解决民族问题的正确道路为己任，推动中华民族共同体与周边国家及地区民族共同体的文明互鉴，助力构建具有中国特色、时代特征与全球视野的人类命运共同体学术体系。

中央民族大学党委副书记、校长，区域国别研究院院长强世功介绍，中央民族大学区域国别学学科的定位是在中华民族共同体、周边命运共同体和人类命运共同体的研究框架下，重点关注周边命运共同体，研究议题是“地缘、边疆与民族”“民族问题与民族政策”“语言、历史文化与宗教”“经济社会互动”。他表示，当前区域国别研究应有大国立场，需要全球视野、多重主体，对知识保持开放包容的态度，并倡议大家共同参与区域国别学建设，为推动全球文明共融发展、促进人类命运共同体建设汇聚智慧与力量。（孙竞、实习生曲家谊）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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