成立大会现场。中国教育学会供图

人民网北京5月28日电 （记者李依环）日前，中国教育学会区域教育创新研究分会成立大会在湖北武汉召开。据介绍，中国教育学会现已设立57个分支机构。此次新成立的区域教育创新研究分会是中国教育学会分支机构中最年轻的分会，也是综合性强、区域特色鲜明、创新属性突出的一个分会。

大会表决产生了中国教育学会区域教育创新研究分会第一届理事会理事、监事，以及常务理事、理事长、副理事长、秘书长。中国教育学会常务副会长翟博当选第一届理事会理事长，中国教育学会常务副会长吕玉刚担任区域教育创新研究分会学术咨询委员会主任委员。

据介绍，区域教育创新分会将以“服务国家战略、服务区域发展、服务教育变革、服务创新创造”为宗旨，秉持“创新驱动、协同共进、开放共享”理念，服务和推进区域教育改革创新，丰富区域教育内涵发展，提升区域教育服务水平。未来5年，分会将着力打造“五个平台”：党和国家教育方针政策的学习宣传平台，支撑区域教育宏观决策咨询的调查研究平台，紧密联系区域实践的服务推广平台，开阔视野、展示特色和前沿的学术交流平台，公开、透明、协商、共建的教育公益社团平台。

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