原标题：迄今发现最古老星系诞生于宇宙2.8亿岁时

詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的包含数千个遥远星系的宇宙深场图像。图片来源：美国国家航空航天局

据英国《新科学家》杂志网站21日报道，美国麻省理工学院科学家通过詹姆斯·韦布空间望远镜，对2023年发现的MoM-z14星系展开深度观测。最新研究确认，这个星系诞生于宇宙大爆炸后仅2.8亿年的“襁褓时期”，刷新了宇宙最古老星系的“高龄”纪录。这项突破性发现为人类打开了一扇观测宇宙“婴儿期”的窗口。

自2021年升空以来，韦布望远镜不断刷新人类观测最遥远星系的纪录。该望远镜先通过光度测量法锁定目标，再运用光谱分析技术将星光分解为色谱，从而精确测定与地球之间的距离。借助这套“组合拳”，研究团队最终确认MoM-z14诞生于宇宙2.8亿岁时，比此前纪录保持者还要“年长”1000万岁。

令人惊叹的是，这个“宇宙元老”虽然诞生极早，却已展现出惊人的成熟度：其质量与银河系的“小邻居”大麦哲伦星云相当。光谱中检测到的氮、碳、氧等元素更暗示，星系内部可能已孕育过多代恒星，上演过数轮“星生星灭”的宇宙史诗。

这项发现证实了早期宇宙确实存在这类异常明亮的星系，而韦布望远镜持续发现远古明亮星系群表明，宇宙大爆炸后形成的星系数量，可能比原有理论预测高出至少百倍。（记者刘霞）

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