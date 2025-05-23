原标题：在这所学校，“生态绿”成为新潮流

初夏时节，湖南理工学院的一场特殊的党员教育活动在长江边举行。

实地踏访华龙码头整治前后变化，观看生态环境保护展览，畅谈对“绿水青山就是金山银山”的理解……半天的时间里，湖南理工学院思想政治教育专业应届毕业生仇婉怡感触很多：“毕业后，我将成为一名教师，我会继续带领我的学生，做环境保护的践行者。”

“毕业前‘最后一堂课’放在长江边，就是让学生再次感受生态环境之变，牢记生态文明理念，厚植对绿色发展的认知。”作为活动组织者，湖南理工学院马克思主义学院院长鲁涛介绍，该校科学建构教学体系，构建“理论教学—实践体验—社会服务”相结合的生态文明育人链条，全方位推动生态文明理念融入育人环节。

作为长江之滨、洞庭湖畔的高校，湖南理工学院深入挖掘绿色资源育人价值，将长江岸线修复、洞庭湖生物多样性保护等鲜活案例融入思政课程，与东洞庭湖自然保护区等共建思政课实践教学基地，组织学生赴生态修复示范区研学，引导学生结合专业学习，参与湿地监测、生物多样性调查、岸线生态修复等实操性任务，把教学从课堂延伸至芦苇滩涂、码头堤岸，构建“生态+思政课”“生态+实践”教育模式。

“学校坚持思政课建设与党的创新理论同步推进，积极推动生态文明发展理念进教材、进课堂、进头脑，不断开创新时代思政教育新局面。”湖南理工学院党委书记张国云说。

（记者 禹爱华）

(责编：郝孟佳、李依环)