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《教育强国——土木建筑类大学行动宣言》发布

2025年05月22日19:26 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月22日电 日前，新时代土木建筑类高等教育改革发展大会在北京建筑大学召开。会上，《教育强国——土木建筑类大学行动宣言》正式发布。

宣言提出，土木建筑类大学将在践行“中国之问、世界之问、人民之问、时代之问”的科学回答中，勠力同心，展现大学之为，挺膺担当服务教育强国建设，携手推进土木建筑类高等教育改革发展，矢志不渝推进教育、科技、人才一体化发展，携手构建土木建筑类高等教育新形态，坚定不移践行“人民城市”重要理念，携手推动行业“四化”转型升级，胸怀天下推动参与全球教育治理，携手为全球土木建筑高等教育提供中国方案。

教育部高等教育司副司长武世兴表示，要广泛凝聚共识，高站位认识土木建筑类人才培养体系创新的重要性和紧迫性；要深化新工科建设，高质量培养国家所需的土木建筑类拔尖创新人才；要强化数智赋能，推动人工智能技术深度融入土木建筑类高等教育全过程。

北京建筑大学党委书记郑宇表示，坚持守正创新、积极拥抱变革，从学科导向转向产业布局和未来需求导向、从服务满足产业发展转向服务满足与支撑引领产业发展并重，是新时代土木建筑类高等教育改革发展的必由之路。

主旨报告环节，北京建筑大学校长张大玉表示，面对高等教育、行业转型、科技变革以及服务首都等多维度形势与挑战，结合北建大办学实际，应从学科专业提质优化、知识结构体系重构、协同育人模式创新、国际视野多元融合等方面推进改革。

据悉，本次会议由北京建筑大学主办，期间还举行了高校土建类专业学科建设及人才培养座谈会，以及两场人才培养交流研讨会。来自全国近百家高校、科研机构、学术组织、龙头企业的专家学者、行业代表出席研讨。（李依环、实习生曲家谊）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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