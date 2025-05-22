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西部科学城重庆高新区：以“新智慧教育”迭代进阶 打造“西部教育高地制高点”

2025年05月22日08:54 | 来源：第1眼TV-华龙网
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原标题：西部科学城重庆高新区：以“新智慧教育”迭代进阶 打造“西部教育高地制高点”

作为建设成渝地区双城经济圈和西部（重庆）科学城的主战场、主平台，近年来，西部科学城重庆高新区全面落实“教育强国、教育强市”战略部署，以“新智慧教育”迭代进阶，全面建成“西部基础教育特区”、打造“西部教育高地制高点”。

5月19日下午，2025“第五届全国主流网络媒体重庆教育行”走进重庆高新区，40余家来自全国的主流网络媒体实地感触“科创高新·智慧教育”下的民生温度，探访“教育强国，高新何为”的时代答卷。

强化顶层设计

以“新智慧教育”智治体系催生区域教育蝶变

中国式现代化，民生为大。

西部科学城重庆高新区作为重庆落实国家战略、建设现代化新重庆的重要引擎和科创核心承载区，在教育强市建设中当先锋、挑大梁。

为此，西部科学城重庆高新区党工委、管委会高度重视教育，将教育作为科学城发展的金名片，围绕“科学之城·创新高地”总体定位，以建设“西部基础教育特区”、打造“西部教育高地制高点”为目标，确立“科创高新·智慧教育”发展思路，以数字赋能搭建了“新智慧教育”“1345”整体智治体系。

其中，“1”是一大目标，指全面建成“西部基础教育特区”，全力打造“西部教育高地制高点”一大目标；“3”是三化协同，是指“人的智慧化、技术的智能化、生态的协同化”高度统一、多跨融合；“4”是四大支撑，指实施“S2C”数字教育变革，构建“精准、高效”的教学支撑，“自主、个性”的学习支撑，“多元、智慧”的科研支撑，“多跨、融合”的治理支撑；“五五策略”是指通过画出“五高要求”路线图、搭建“五大行动”立交桥、弹好“五主协同”合奏曲、跑出“五项改革”加速度、打造“五智教育”金名片。

同时，站在新起点，以《西部科学城重庆高新区全力打造“西部教育高地制高点”行动方案（2025—2030年）》为基，全力打造“西部教育高地制高点”，引领带动中国西部教育高质量发展，为“科学家的家、创业者的城”跨越发展、高质量发展提供强大的智力支持和人才支撑。

重构教育生态

“新智慧教育”在满足民生需求中支撑国家战略

随着人民群众“有学上”的需求得到满足，“上好学”成为当前突出诉求。老百姓所期盼的“好教育”和教育强国建设、中国式现代化的实现该如何衡量？

重庆高新区的答案是，推动“新智慧教育”落地生根，在满足民生需求中支撑国家战略。

以优质校引领加速资源集聚，面向全国引进北师大、华中师大、首都师大、四川外国语大学、重庆巴蜀中学校、重庆谢家湾学校等顶级教育资源，合作共建新优质学校16所。

重庆高新区学子。

重庆高新区学子。

在学前教育阶段，重庆高新区创新“1+N”集团化办园模式，构建公办园与普惠园一体化考核体系，目前普惠率达97.1%，托起孩子“家门口的幸福教育”。

在义务教育阶段，聚力基础教育扩优提质，新建、改扩建学校10所，新增中小学2.5万个学位，推动教育优质均衡发展；集聚重庆市第一实验中学校、重庆市八中科学城中学校、重庆市大学城第一中学校、重庆巴蜀科学城中学校等市级一流高完中学校。拥有重庆科学城明远未来中学校、重庆师范大学附属科学城中学校、重庆大学城树人小学校等全市知名中小学；高标准加快建设北京师范大学重庆科学城实验学校、华中师范大学重庆学校、西部（重庆）科学城谢家湾学校等一批名优学校，区域教育满意度97.3%。

重庆大学城树人小学校管乐团参加比赛。

重庆大学城树人小学校管乐团参加比赛。

重庆高新区以“578”教育集团为引领，全力构建学前“五朵金花盛开”、小学“七仙女下凡”、中学“八匹马赛跑”集团办学新格局，共同描绘“百花盛开、万马奔腾、群星璀璨”的高新智慧教育全新生态图，西部基础教育特区的框架全面形成，正在向“西部教育高地制高点”全力奋进。

抓牢关键支撑

以“新智慧教育”深化数字变革重塑教育生态

面对教育数字化浪潮，重庆高新区在“新智慧教育”的框架下，在全国率先提出并实施“S2C”数字教育变革体系（Student to Curriculum从学生到课程），并发布了《重庆高新区“S2C”数字教育变革三年行动计划》，为数字变革的实施描绘了清晰的路线图。

重庆高新区“S2C”数字教育亮相全球智慧教育大会。

重庆高新区“S2C”数字教育亮相全球智慧教育大会。

重庆大学城树人幼儿园小朋友。

重庆大学城树人幼儿园小朋友。

聚焦“S”端，打造新型数字教育新基建。面向“学生端”打造“1+3”数字教育新基建。“1”指教育数字治理，“3”指围绕质量提升、全面发展、特色示范推进数字基建。建成高新智慧教育平台，集成139个子应用，形成数据收集、覆盖全域的数字大脑；以“思政+”“美育+”“科创+”“体育+”，打造“全域优质、各美其美、美美与共”发展格局。

扩大“C”端，构建数实融合教育资源共享体系。依托“新基建”，形成“新资源”，打造“1+3”数实融合教育资源共享体系。“1”指优质资源“蓄水池”，“3”指公共优质资源统筹联动、区内特色资源共建共享、生成性数据资源精准辅策。形成“优质校资源一体带动、名师资源双师联动、名课资源集成互动、社会资源开放驱动”生长体系。

盘活“To”端，构建数字教育评价考核体系。围绕学生、教师、课堂、学校四个维度，制定智慧学校、智慧书记校长、智慧教师、智慧课堂、智慧学生“五智教育”评价标准，研制《高新区中小学生素养指标评价体系》，牵引区域教育高质量发展。

同时，持续健全网络安全、师生数字素养“两域”，推动学校安防能力、师生数字素养“双提升”。

塑造发展新优势

为教育强国、教育强市建设贡献“高新”智慧

成功创建全国中小学科学教育实验区、全国基础教育课程改革实验区、教育部“央馆人工智能课程”规模化应用试点区、重庆市中外人文交流创新区、重庆市义务教育教学改革实验区、重庆市“完善学校管理和教育评价体系”改革试点区；获评重庆市“智慧教育应用示范区”“双减最佳区”。相关建设经验在全球智慧教育大会、中国基础教育论坛、全国教育局长高峰论坛等国家级平台分享交流18次。

重庆市第一实验中学校篮球队获得冠军。

重庆市第一实验中学校篮球队获得冠军。

“新智慧美育”共同体项目以“优秀”等级通过教育部验收。数字教学案例入选全国教育数字化战略行动十佳案例。“青春思政”共同体建设经验被中央教育工作领导小组简报登载推广。重庆高新区被列为教育部地县教育局长高级研修基地，接待浙江、广东等地同行到区交流学习300余人次；美国、澳大利亚、西班牙等国际学校的师生到访交流20余次；发展成效被人民日报、新华社、光明日报、中国教育报、重庆日报等主流媒体宣传报道200余次，区域教育满意度达97.3%。

师生互动课堂。

师生互动课堂。

重庆高新区科学课堂。

重庆高新区科学课堂。

同时，重庆高新区首创“一体+两翼”“新智慧教育”“五学课堂”，撬动教育教学方式变革。打磨“五学课堂”示范课例3100余节，参加全国精品课大赛，116节入选部级精品课、258节入选市级精品课，入选数量、入选率全市领先；成立全国首个跨学科数字研训中心；先后创建全国全市特色学校26所；科技教育人才一体培养成效显著，学生参加省部级以上科技创新大赛等获一等奖235项，13名学生获重庆市青少年科技创新市长奖和提名奖，13项发明申请国家专利，师生累计获国家级、省部级奖项及荣誉称号6100余项……沉甸甸的奖项荣誉，彰显了重庆高新区教育昂扬向上的奋斗之态、攀高逐新的如虹气势。

经过5年的实践，重庆高新区在教育强市建设、现代化新重庆建设的壮阔征程中，正向“西部教育高地制高点”全力奋进，以“新智慧教育”的先锋实践为教育强国、教育强市建设贡献高新智慧与力量。

(责编：李昉、熊旭)

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