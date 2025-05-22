原标题：教育数字化变革“先锋实践”：看西部科学城重庆高新区如何用“S2C”重构教育生态

当“密室逃脱”邂逅“算法”，会擦出什么思维火花？在重庆高新区首届“S2C”数字教育优质课竞赛中，来自重庆科学城第一实验小学校教师田可而以一节《密室逃脱之神奇的算法》信息科技课，带学生在数字密室中解码计算思维。课堂设置“数字盲盒”“数字华容道”“数字炸弹”三间密室，密码范围从“0 - 1000”，依次揭秘“随机枚举法”“范围取值法”“二分法”，让抽象算法变得生动有趣。

像这样融合学习活动化、数据可视化、项目协作化的课堂在重庆高新区中小学已成常态，这背后正是重庆高新区对数字教育变革的探索与实践。

“S2C”数字教育优质课竞赛。

2025年5月19日，第五届“全国主流网络媒体重庆教育行”走进重庆高新区，来自全国40余家主流媒体的记者们现场见证了这张标注着重庆高新区教育信息化蓬勃发展的新高度，记录着高新教育“变道超车”发展的新答卷。

全域覆盖、高效互联

数字化应用直达“边界”

对重庆高新区而言，数字教育变革这篇“大文章”的写法，是久久为功。

重庆高新区“S2C”数字教育亮相全球智慧教育大会。

2024年，重庆高新区发布了《重庆高新区“S2C”数字教育变革三年行动规划》，统筹推动区域教育数字化转型。同年11月，“S2C”数字教育变革获评“全国第二届地方教育改革创新成果百佳案例”，交出了一张以信息化助推教育高质量发展的合格答卷。

什么是“S2C”？“S2C”是Student to Curriculum（从学生到课程）的简称，其核心在于借助大数据对学生的学习和个性发展情况以及助学者育人行为的采集、整合、分析，赋能学生全面发展。

上网入云，数字大脑覆盖全域。编织教育城域网，为全区所有中小学完成“万兆到校、千兆到班”光纤改造，实现校园无线网络100%全覆盖。搭建区域智慧教育平台，集成智慧教研、五育评价等139个子应用，建成覆盖全区的数字大脑。构建双师课堂、AI孪生课堂、精准作业系统，实现区域学校全覆盖；创建学生综合素质评价、智慧体育、智慧美育、智慧卫健等5大系统，为学生生成“数字成长画像”；依托“央馆人工智能课程”规模化应用试点区，打造人工智能课程试点校、智慧教育示范校。

连网跨屏，课程资源漫溢全区。打造课程资源“蓄水池”，设立包含电子教材、教学设计、精品微课、虚拟实验等12类课程资源库，汇聚名课资源3812个、备授课资源81万条、科研课题资源1563个、教研活动资源28万条，推动优质教育资源串珠成链、聚合成库。推广国家智慧教育平台应用，构建“名校资源一体化发展、名师资源双向对接、名课资源集成共享、社会资源规范开放”新机制。加强数据归集，梳理全区超300条核心业务，制定72个KPI，形成区域个性化的数据资产。

深度融通、提质增效

数字化教育激发动能

在重庆科学城含谷中学校七年级数学课上，教室电子大屏上，远端主讲教师正高清直播授课。主讲老师布置作业后，学生在点阵纸上作答，现场辅助教师手持平板巡视指导。学生提交答案不到一分钟，电子大屏便显示作业完成率100%、正确率87%、错误率13%，主讲老师随即调出错题讲评。课后，“精准作业”系统通过智能分析学生课堂、测验等数据，精准诊断知识薄弱点，并生成个性化复习方案。

走进重庆八中科学城中学校，“树人三大节”——灵动艺术节、跃动体育节、意动科技节与学生社团活动以数字技术为“催化剂”，让校园焕发新活力。重庆科学城树人思贤小学校卷入全体教师，成立“数字专班”，设计研修工具，推动“人人探AI，人人用AI”成为热潮，其相关师资队伍建设经验获评重庆市2024年创新教育典型案例一等奖。

重庆八中科学城中学校科创社团。

重庆科学城树人思贤小学校教师执教“S2C”示范课。

在重庆高新区的中小学校园里，数字技术已融入教育教学的每一个环节。

通过“S2C”数字教育变革的探索与实践，重庆高新区以数字赋能促进学生学习、教师发展、课堂教学、学校互联等发生了根本性转变，走出了以数字教育变革驱动教育高质量发展的跨越之路。

重庆高新区智慧体育场景。

为全面提升学生素养，制定中小学生素养指标评价体系，通过课堂观察、行为分析等多种形式，全面搜集数据，为个性化课程提供维度指引及数据支撑。构建中小学数字教育激励机制，开展多种数字教育活动，鼓励教师积极参与教学改革和创新。课堂教学上，创建“五学课堂”教学模式，全面提升学生的学习效果和综合能力。在学校层面，成立20个教共体，为“名校愿意带弱校、新校”“名校能够带弱校、新校”提供机制保障和技术支持。

重庆高新区2024年数字教育大会开展课例展示。

“数字教育变革为学生带来了前所未有的便捷体验，也为教师们呈上了诸多令人眼前一亮的惊喜。”重庆科学城富力南开小学校教师赵海虹笑着分享道，在日常教学中，她每天都会登录区域搭建的智慧教育平台学习相关知识、提升教学能力。如今，这座智慧教育平台已然成为教育领域的“热门打卡地”，注册用户高达18.6万人，访问量超106.3万人次。

生态重构、多维革新

数字化发展笃行不怠

在数字化赋能教育变革浪潮中，重庆高新区处处涌动着蓬勃生机。

重庆八中科学城中学校，老师们团团围坐，分析着同学们的“高效学习者学力报告”，结合实际，问诊开方。重庆师范大学附属实验小学校基于“S2C”数字教育变革的智雅评价体系获重庆市第二批深化新时代教育评价改革典型案例，学生在国家质量SEED测试中获最高等级“综合发展卓越型”。重庆高新区教育改革范式入选国家数字化战略行动典型案例、全市唯一，获评全国基础教育课程改革实验区、全国中小学科学教育实验区，获评教育部“央馆人工智能课程”规模化应用试点区、全市智慧教育应用示范区县和“双减”最佳区县……沉甸甸的收获背后，是教育数字化在重庆高新区“新智慧教育”全场景中落地生根的生动实践。

创数字化教育，未来教室、智慧作业强势添质。依托交互式智慧教学终端和AI课堂行为分析系统，构建“五个一”课堂诊断模型。学生在课前自己标记“已掌握知识点”和“共性疑难”；课中，教师分层推送差异化探究任务，大屏实时显示答题进度和正确率；课后，智慧课堂系统自动生成错题解析视频，向学生推送个性化练习题。同时构建“轻松组卷—智能批改—数据可视—个性练习”的智慧作业系统，实现学生“能力雷达图”一键绘制。

搭数字化平台，综合素质评价精准画像。搭建覆盖全学段、全场景的教育数据驾驶舱平台，全面采集学生课堂行为分析、学业表现追踪、心理测评反馈等指标数据。平台自动记录学生参与德育活动、体育锻炼等数据，结合学生学业表现、体质健康等其他维度数据，生成可视化、多维度的学生数字画像。

促数字化转型，多维新生态攒劲发力。立足“教师、学校、区域”三大教育数字化转型实施主体，结合区域统筹构建的新基建、多维评价体系，整合形成“人的智慧化、技术的智能化、生态的协同化”高度统一、多跨融合的多维赋能的教师发展生态、协同共享的学校发展生态、云端共生的区域治理生态。

“数智领航教师”高级研修班合影。

面对一日千里的科技革命浪潮，重庆高新区紧紧抓住数字化这一关键变量，铺就教育改革发展“快车道”，全面推动建成“西部基础教育特区”、打造“西部教育高地制高点”，为落实国家教育数字化战略作出高新贡献。

(责编：李昉、熊旭)