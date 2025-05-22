吴 凯

搭配服装、布置场景，旅游的乐趣和明媚的心情，在清脆的快门声中被相机记录下来，化作朋友圈的九宫格……如今，旅拍定制成为越来越多游客出行的选项之一。

而旅拍定制师的出现，也是职业不断发展的生动缩影。从用键盘“起高楼”的建筑信息模型技术员，到守护安全出行的铁路综合维修工，再到调制生活好滋味的调饮师，破土而出的职业“新芽”，既彰显各地产业发展的日新月异，也折射出多元化的市场需求。

新职业涌现，为更多人开辟追梦圆梦的新赛道。2019年以来，人力资源和社会保障部已发布的新职业，涵盖数字经济、养老等领域。持续“上新”的新职业不只带来就业岗位的增加与迭代，更为劳动者择业、立业提供新选择。从兴趣点出发、找准时代接口，劳动者尤其是年轻人能在社会需求与技术变革中锚定人生坐标，创造出属于自己的精彩人生。

培育新职业生长的良好生态，离不开制度保障。不少新职业面临准入门槛不规范、培训机制不完善、评价体系不清晰等成长期的烦恼。破题关键在于找到包容创新和规范秩序间的平衡点，补齐职业准入、培养、评价体系的制度空白，以新职业的活力激发经济高质量发展的澎湃动力。

持续扩充的新职业清单是一面镜子，照见经济发展的轨迹与活力。相信通过更专业化、规范化的引导，必将勾勒出一幅更有活力的社会发展新图景。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 10 版）

(责编：李昉、熊旭)