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海外求学备上这份安全指南

王学军
2025年05月22日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　全英中国学联与当地律所面向中国学生合办普法活动。
　　周思源摄

　　日前，江苏省外办和南京大学开展平安留学宣传活动，图为学生参与互动答题。
　　资料图片

　　留学期间，学子身处海外远离家人，安全话题一直备受关注。面对复杂多变的国际形势，安全风险呈现哪些新态势？留学生们如何应对？国际安全教育专家王学军支招学子，顺利求学海外。

　　

　　知晓安全风险

　　学子为了梦想，奔赴异国他乡。在做各类行前准备之际，安全问题是重中之重。常有家长提问，留学生在海外如何保障安全？首先需要了解海外风险有哪些。

　　当前，海外留学安全呈现3个新态势。一是涉财犯罪增多。留学生相对来说经济条件比较好，安全意识和防范能力不够强，容易成为犯罪分子的目标。二是种族歧视和仇恨犯罪增加，这在部分国家存在。再者是留学生心理问题增多，包括出于文化不适应、学习课业压力、身在异国孤独等因素。

　　不同国家的安全问题的确存在差异，比如在美国和加拿大涉枪问题会多一些。在英国、澳大利亚等国家，涉枪问题少一些，持刀抢劫或行凶的案例多一些。

　　涉财犯罪无疑是常见风险。涉财犯罪通常指的是与财产权益有关的非法行为，包括但不限于偷窃、入室盗窃、机动车盗窃、抢夺、抢劫、诈骗等。在涉财犯罪案例中，中国留学生轻则失去钱财，重则因财而受到身体伤害，甚至失去生命。

　　其他常见风险还有校园安全（包括校园欺凌和性骚扰）、出行安全（包括出入境、交通和旅行）、涉枪暴恐等极端犯罪等。其中，交通出行安全是留学安全中的重要方面，中国留学生常因对当地交通法规、路况不熟悉或危险驾驶行为、不良习惯等原因，使得安全隐患增加，交通事故屡有发生。

　　对中外文化、风俗等差异不了解也可能导致安全风险。例如与警察打交道时理解偏差可能会招致暴力执法，“OK”等手势在有的地方可能有负面含义等。一个在国内很平常的行为，在国外可能会触犯当地法规或者习俗禁忌，轻则不受欢迎，重则有人身安全隐患。留学生在出国时需要了解所在地风俗习惯、法规禁忌等，入乡随俗。

　　提升安全素养

　　国际环境存在诸多不稳定因素，想要降低遭遇概率，中国留学生在出行前需要提升安全素养。出国之前，接受系统的安全教育，了解丰富的海外安全知识，掌握必要的安全技能应该成为留学生的必修课。有不少国家安全教育在小学、中学就开始系统开展。

　　安全素养包括：安全意识、知识、技能、习惯和能力五个方面。首先，建议学子们在出国前增强安全意识，熟悉留学国家、地区常见的安全风险和隐患，有意识地主动规避风险，学会辨识相对安全的时间、地点、人和行为。

　　具体而言，从时间上讲，夜间比白天相对危险，特别是凌晨。此外，还有一些敏感时间点，比如新生入学时容易遇到诈骗、盗抢，在重大节日游行聚会或者演出比赛时，因秩序混乱可能会出现踩踏等风险。从地点上讲，不要去相对危险的区域，包括没有摄像头覆盖区域、偏僻之处、城市犯罪率较高的区域等。从行为上讲，低调出行比露财炫耀更安全，严格遵守当地法律规定、尊重风俗禁忌比随心所欲更安全，遭遇抢劫时暂时妥协示弱比简单反抗更安全。

　　安全知识包括的内容很丰富。出入境知识、法律规定、风俗习惯、学业规范、自然灾害知识、网络安全、校园安全、警察执法程序、宗教禁忌、社交礼仪、心理安全、中外迥然不同的差异等。掌握必要安全知识可以帮助我们早早预判并远离风险。

　　安全技能则包括五大类。一是消防类技能。掌握消防知识、正确使用消防器具，具备固守待援和绳索逃生等能力，才能在紧急时刻成功灭火和逃生；二是防恐处突类技能。掌握枪击爆炸应对技巧、暴恐应对处置、踩踏预防和应对、绑架应对处置、军警反恐通用手语等技能，方能正确处置极端意外风险；三是医疗急救类技能。掌握止血、包扎、搬运、心肺复苏术、海姆立克急救法等技能，有备无患，关键时刻才能救人救己；四是野外求生类技能。具备辨识方向、取水、生火、制作陷阱获取食物、发求救信息等能力，才能在意外发生时最大限度保命；五是紧急自卫术。掌握解脱术、一招制敌术、地面脱困术和基本格斗技巧，才能在忍无可忍时放手一搏，争取险中求生。掌握安全技能，形成肌肉记忆和自然反应，才会更冷静，更智慧，应急处置更果断有效。

　　安全习惯包括交通、饮食、旅行、上网、社交、运动、应急习惯等诸多方面。不少人有走路看手机、戴耳机等习惯，此类习惯就是恶习。好习惯的养成需要日常坚持练习。很多危险是在一瞬间发生的，黄金求生时间很短。当危险来临时，在第一时间做出正确判断和应急反应，需要在练习和运用中熟能生巧。

　　安全能力包括如下方面：首先是远离风险的能力，即知晓并规避潜在的安全风险；其次是智慧避险的能力，即在风险发生的苗头阶段冷静处置；第三是紧急脱险的能力，指身处险境中，运用消防类、处突类、防卫类、急救类、求存类等安全技能应急处置能力；最后是遇险后修复的能力，即在遇险后，自我调整或借助专业力量促进身心康复的能力。

　　安全意识、知识、技能、习惯和能力有机构成了安全素养。当安全素养处于较高水准时，自身安全也就得到较高保障，从而实现平安留学，顺利学成归来。

　　（作者系时分安全创始人、国际安全教育专家）

(责编：李昉、熊旭)

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