曹 渝 张秋月

在新疆克州阿图什市哈拉峻乡谢依特小学，支教教师高淑贤与学生合影。

新华社记者 徐宏岩摄

今年五四青年节到来之际，习近平总书记给新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市哈拉峻乡谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队全体队员回信。习近平在回信中说，你们响应党的号召到西部边疆地区教书育人，在促进当地教育事业发展、促进民族团结进步、促进兴边富民和稳边固边中发挥了积极作用，自身也得到历练和成长。

支教志愿者如同教育火种的播撒者，青年教师是让火焰持续燎原的中坚力量。从“西部计划”志愿者到扎根边疆的育人先锋，青年人才在边疆教育事业中的角色实现着从“输血”到“造血”的转变，助力边疆教育生态的良性循环。

教育大计，师资为本。培养和建立一支信念坚定、品德高尚、素质过硬、充满活力的青年师资队伍，是边疆地区教育事业发展的重要任务。当前，随着“大学生志愿服务西部计划”持续深化，已有超过12万名青年学子像谢依特小学的志愿者一样，将个人理想融入边疆教育事业。他们中涌现出的优秀代表，正通过“特岗教师计划”等渠道转化为青年教师力量。这种人才梯队的有机衔接，为边疆教育注入了可持续发展的澎湃动能。

从短期支教的“星火”到长期从教的“燎原”，从个体奉献到群体传承，青年人才的接续奋斗正在重塑边疆教育的生态图谱。要让这份奋斗转化为教育发展的持久动力，必须统筹制度保障与资源支持，把思想政治建设、教育资源配置、人才支持机制贯通起来，吸引青年人才、建强教师队伍，推动边疆地区教育事业迈向高质量发展新阶段。

坚持倾心引才，做到“招得来”。通过适度定向扩大教师编制配备、创新社会动员机制、完善教师准入和招聘制度，提高补贴待遇，增加服务期内升学、就业、职称评审等政策支持，增强教师岗位吸引力。加强教职工人力资源统筹配置，形成“学科师资动态共享池”，促进区域内优质师资合理流动，强化青年人才柔性引进计划，破除引进成本高、流失率高等难题。

坚持悉心育才，力求“留得住”。对扎根边疆、扎根乡村的老师，要给予更多关爱和培养。通过校地共建青年教师发展系统，建立“精准滴灌式”分层培训体系，帮助青年教师快速成长为教学骨干。强化“物质+精神”双维度激励，让青年教师安心、热心、舒心、静心从教，在岗位上有幸福感、社会上有荣誉感。

坚持精心用才，实现“干得好”。将青年教师骨干放在任务重、条件苦的边疆教学一线，健全成长保障措施，激发青年教师岗位建功的内驱力。注重改革人才评价机制，引导青年教师把心思精力用在能力素质提升和矢志教书育人上。鼓励青年教师参与教案编写、民族团结课程开发、教研成果转化等。

边疆地区教育事业发展需要大量知识青年扎根边疆、献身教育。近年来，中国人民大学等“双一流”高校的一批批青年学子奔赴新疆和田、乌苏、昆玉等地的讲台、机关和田野，用脚步丈量祖国大地，在基层教育、社会治理、民族团结中发光发热。未来，要鼓励和引导更多青年人才践行“到祖国最需要的地方去”的青春誓言，投身教育这个打基础、利长远、固根本的事业，用青春点亮边疆地区教育事业“烛火”。

（作者曹渝系中国人民大学社会学院研究员，张秋月系北京工业大学经济与管理学院副教授）

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