本报电（记者张鹏禹）近日，“於可训小说创作研讨会”在武汉大学举办。活动由武汉大学文学院主办，武汉大学中国现当代文学研究中心承办，《新文学评论》编辑部协办，来自数十所科研机构、高校和媒体的150多位专家学者与会。於可训是武汉大学人文社科资深教授，著名文学评论家与文艺理论家，曾出版《於可训文集》10卷。近年来，於可训投身文学创作领域，出版小说集《乡野传奇集》《才女夏娲》《鱼庐记》《祝先生的爱情》《渔人故事集》5部。其小说在内容和形式上自觉追求中国气派，形成了较为独特的个人风格。以於可训等人为代表的评论家“跨界”从事文学创作，已成为当前中国文坛的一个新现象。

与会专家对於可训小说创作及学者小说等相关话题展开深入研讨。大家认为，於可训的小说喜怒不形于色，爱恨藏于平淡。他用中国笔法写地方故事，打破文体界限，记录了个体命运与社会变迁，寄寓着对文学创作未来的思考。从他的作品中可以读出“聊斋味道”，能看出他对中国古典笔记小说传统的自觉吸纳与继承，其作品接通了中国文学传统。

於可训感谢大家的支持和鼓励，用饱含深情与诗意的语言诉说了自己转向创作之后，如何翻检记忆、反刍人生，如何选取文体、斟酌词句。他表示，文学要写感情、感觉。作家不要忙着去收集资料，不要迷信概念、理论，重要的是找感觉。未来自己将把心安放于小说创作，一直坚持下去。

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