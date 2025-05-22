原标题：【光明论坛】全面推进数智技术赋能教育变革

通过水下机器人作业虚仿实践平台，船舶工程专业的学生可以沉浸式掌握其操作及作业流程；学习书法的孩子，可以通过AI对照碑帖逐字作笔法分析；远在天边的卢浮宫等文化遗产，在扩展现实技术的助力下，被“搬”到学生眼前……

日前，2025世界数字教育大会在武汉举办。在此间举办的教育数字化成果展上，一组组生动数据、一件件鲜活展品，生动呈现了我国大力推进教育数字化战略的丰富实践和丰硕成果，让不少人直呼“大开眼界”。

人类因教育而文明，教育因科技而发展。纵观人类发展史，教育与技术相互形塑，给人类文明和教育形态带来深远影响。在口语时代，个别化指导的教育技术塑造了以学徒模式为核心的私塾、书院等教育形态。印刷时代，读写成为必备技能，塑造了以班级集体讲授模式为核心的现代学校教育形态。当下，人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，深刻改变人类生产生活方式、知识供给模式和科研创新范式，驱动教育场域空间、组织架构、主体关系、运作模式等发生根本性变革和全方位重塑。

全面推进数智技术赋能教育变革，是世界各国的共同选择。2023年9月，联合国教科文组织发布《教育与研究领域生成式人工智能指南》，深刻分析生成式人工智能对教育的根本影响。韩国以人工智能教育“全球领跑者”为目标，于2019年提出建立全民化人工智能教育体系，并在中小学推广人工智能教科书。英国教育部则于2024年发布《教育中的生成式人工智能》，强调教育部门应充分利用新技术为学生提供优质教育。

教育强国，智慧赋能。党和国家历来高度重视科技对教育变革的影响。习近平总书记在全国教育大会上强调，要“深入实施国家教育数字化战略”。作为贯彻落实国家教育数字化战略的重要政策部署，中央和相关部委陆续出台《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《关于加快推进教育数字化的意见》《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》等文件，为教育数字化发展明确了实践路径。

今年是我国教育数字化战略行动实施三周年。三年来，随着国家教育数字化战略的纵深推进，我国教育事业在科技助力下展现出蓬勃气象。目前，我国教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列；建成世界第一大教育教学资源库，国家智慧教育公共服务平台浏览量突破608亿；建成世界数量最多和应用规模最大的慕课体系，“慕课西部行计划”西部受益学生达5.9亿人次……不过客观来看，对比世界教育强国，我国仍存在高技能人才占比偏低、优质教育资源覆盖面不足、师生数字素养不足等局限。全面建成教育强国，需要我们应势而动、乘势而上，以智能技术撬动教育全链条整体性变革，赋能智能时代教育整体性跃升。

乘势而上推进智能技术赋能教育发展与变革，需要广大教育工作者坚守正确价值取向，在面对更加广阔的教育场域、更加灵活的教育形态和更加复杂的教育关系时，始终把握好教育与智能技术的辩证关系，牢牢坚持立德树人根本任务和以人为本的价值取向，坚定不移培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。以开放之姿把握变革机遇，积极探究人工智能时代教育场域、教育形态、教育手段、学习方式、组织形式、评价机制等方面变革蕴含的时与机，将人工智能技术融入教育教学和人才培养全要素、全过程，推动教育数字化全方位助学、助教、助研、助管，顺势深化国际交流与合作，不断提升人工智能时代教育服务经济社会发展能力水平。

此外，还应持续提升能力素养，践行“活到老、学到老”的终身学习理念，加强人工智能伦理、智能技术应用能力以及数智信息辨识力学习，以更好适应人工智能时代。不断提升教育管理者的数字化领导力和驾驭力、教师的数字教学能力和科研能力、学生的高阶思维能力和创新能力，共同推进教育高质量发展，进而推进中国特色社会主义教育强国建设，为实现中华民族伟大复兴提供有力支撑。

（作者：罗静、田晓伟，分别系重庆邮电大学马克思主义学院副教授、西南大学教育学部博士研究生，西南大学教育学部教授）

(责编：李昉、熊旭)