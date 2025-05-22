打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

全面推进数智技术赋能教育变革

2025年05月22日08:27 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【光明论坛】全面推进数智技术赋能教育变革

通过水下机器人作业虚仿实践平台，船舶工程专业的学生可以沉浸式掌握其操作及作业流程；学习书法的孩子，可以通过AI对照碑帖逐字作笔法分析；远在天边的卢浮宫等文化遗产，在扩展现实技术的助力下，被“搬”到学生眼前……

日前，2025世界数字教育大会在武汉举办。在此间举办的教育数字化成果展上，一组组生动数据、一件件鲜活展品，生动呈现了我国大力推进教育数字化战略的丰富实践和丰硕成果，让不少人直呼“大开眼界”。

人类因教育而文明，教育因科技而发展。纵观人类发展史，教育与技术相互形塑，给人类文明和教育形态带来深远影响。在口语时代，个别化指导的教育技术塑造了以学徒模式为核心的私塾、书院等教育形态。印刷时代，读写成为必备技能，塑造了以班级集体讲授模式为核心的现代学校教育形态。当下，人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，深刻改变人类生产生活方式、知识供给模式和科研创新范式，驱动教育场域空间、组织架构、主体关系、运作模式等发生根本性变革和全方位重塑。

全面推进数智技术赋能教育变革，是世界各国的共同选择。2023年9月，联合国教科文组织发布《教育与研究领域生成式人工智能指南》，深刻分析生成式人工智能对教育的根本影响。韩国以人工智能教育“全球领跑者”为目标，于2019年提出建立全民化人工智能教育体系，并在中小学推广人工智能教科书。英国教育部则于2024年发布《教育中的生成式人工智能》，强调教育部门应充分利用新技术为学生提供优质教育。

教育强国，智慧赋能。党和国家历来高度重视科技对教育变革的影响。习近平总书记在全国教育大会上强调，要“深入实施国家教育数字化战略”。作为贯彻落实国家教育数字化战略的重要政策部署，中央和相关部委陆续出台《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《关于加快推进教育数字化的意见》《中小学生成式人工智能使用指南（2025年版）》等文件，为教育数字化发展明确了实践路径。

今年是我国教育数字化战略行动实施三周年。三年来，随着国家教育数字化战略的纵深推进，我国教育事业在科技助力下展现出蓬勃气象。目前，我国教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列；建成世界第一大教育教学资源库，国家智慧教育公共服务平台浏览量突破608亿；建成世界数量最多和应用规模最大的慕课体系，“慕课西部行计划”西部受益学生达5.9亿人次……不过客观来看，对比世界教育强国，我国仍存在高技能人才占比偏低、优质教育资源覆盖面不足、师生数字素养不足等局限。全面建成教育强国，需要我们应势而动、乘势而上，以智能技术撬动教育全链条整体性变革，赋能智能时代教育整体性跃升。

乘势而上推进智能技术赋能教育发展与变革，需要广大教育工作者坚守正确价值取向，在面对更加广阔的教育场域、更加灵活的教育形态和更加复杂的教育关系时，始终把握好教育与智能技术的辩证关系，牢牢坚持立德树人根本任务和以人为本的价值取向，坚定不移培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。以开放之姿把握变革机遇，积极探究人工智能时代教育场域、教育形态、教育手段、学习方式、组织形式、评价机制等方面变革蕴含的时与机，将人工智能技术融入教育教学和人才培养全要素、全过程，推动教育数字化全方位助学、助教、助研、助管，顺势深化国际交流与合作，不断提升人工智能时代教育服务经济社会发展能力水平。

此外，还应持续提升能力素养，践行“活到老、学到老”的终身学习理念，加强人工智能伦理、智能技术应用能力以及数智信息辨识力学习，以更好适应人工智能时代。不断提升教育管理者的数字化领导力和驾驭力、教师的数字教学能力和科研能力、学生的高阶思维能力和创新能力，共同推进教育高质量发展，进而推进中国特色社会主义教育强国建设，为实现中华民族伟大复兴提供有力支撑。

（作者：罗静、田晓伟，分别系重庆邮电大学马克思主义学院副教授、西南大学教育学部博士研究生，西南大学教育学部教授）

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部