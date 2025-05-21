人民网北京5月21日电 20日，同济大学举行人工智能赋能学科创新行动发展大会。会上，该校围绕“工程智能”系统布局的首批五大研究院宣告成立，分别为：工程智能研究院、医学人工智能研究院、极端环境建造研究院、自主智能机器人研究院、航空运输与低空经济研究院。

大会现场。同济大学供图

中国工程院院士、同济大学党委书记郑庆华表示，希望五大研究院实现“四大创新”，一是体制机制创新，打破院系制、学科化传统的人才培养和科研组织方式，建立“1+N”多学科交叉，以及科学研究资源、人才培养资源的共建共享共创机制；二是培养模式创新，通过揭榜挂帅、目标引领、问题驱动，深化产教融合，让学生在真刀真枪中锻炼成长；三是开拓新域新质，通过五大研究院的多学科交叉融合研究，提出前瞻性的科学研究方向，培育未来学科，突破“卡脖子”技术，创造新质生产力；四是评价体系创新，以成效、贡献、特色为准则，关注成果的原创性、实用性和经济社会价值。

据介绍，同济大学工程智能研究院将以AI4E（AI for Engineering）为核心开展研究与创新，聚焦工程智能基础模型与工程智能体的关键技术突破，结合智能建造、智慧城市、智慧交通、智能汽车及智能制造等垂域开展前沿研究。医学人工智能研究院面向国家医学人工智能发展需求，将重点开展科学智能与工程智能在医学领域的基础理论创新与关键技术攻关。极端环境建造研究院以高地、极地、地外等“三地”建造为牵引，着力破解极温/风/压/加速度/磁等极端自然与信息环境下的选址规划、超材料原位利用、超结构设计、无人建造和特异灾害防控等核心科学难题。

此外，自主智能机器人研究院围绕“医疗康复机器人、智能制造机器人、极端建造机器人”等重点领域，将针对“机器人本体驱动、机器脑决策控制、机器人群体智能、机器人训练场”等科学难题和技术瓶颈展开深入研究。航空运输与低空经济研究院致力于塑造服务航空运输与低空经济发展的科技创新高地，构建低空物流、通航无人机等技术孵化的成果转化平台，打造高端技术的人才孵化摇篮。

当天，新成立的工程智能研究院、医学人工智能研究院、自主智能机器人研究院、航空运输与低空经济研究院分别与相关企业签约，校企将共同推进创新研究与技术攻关、资源共享与成果转化、科创平台共建、人才培养与交流等多维度合作，携手共筑科创新高地。（李依环、实习生曹子味）

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