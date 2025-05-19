人民网北京5月19日电 日前，以“践行教育强国战略 林业教育的创新与突破”为主题的第六届全国林业院校校长论坛在北京林业大学召开。来自全国74所涉林涉草本科院校、职业院校和相关科研教育机构的专家学者参加论坛。

中国林业教育学会理事长、应急管理部原党委委员兼国家林草局原党组成员、副局长彭小国指出，要以强化政治引领为首要凝心铸魂，以科技变革驱动林业教育迭代升级，以产教融合推动育人机制创新突破，以新兴交叉学科为支点优化发展布局，以供给侧结构性改革提升教育质效，支持林业现代化建设发展，不断提升林业教育质量效益。

中国高等教育学会副会长姜恩来指出，林业教育作为高等教育的重要组成部分，承载着培养林业专业人才、推动生态文明建设的重要使命，必须深刻把握林业教育的发展方向，积极探索创新路径。一是准确把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，将其贯穿融入到林业教育全过程；二是坚持创新发展理念，强化林业领域教育科技人才协同度；三是扩大国际学术交流与科研合作，着力打造世界重要高等林业教育中心。

北京林业大学校长李召虎表示，做好林业教育的创新与突破，要强化专业布局，推动学科专业结构调整优化，构建课程体系与教学内容快速迭代机制，进一步提高涉林涉草院校办学水平，引入优质国际教育资源，持续拓宽林业院校学生国际视野，着力培养服务生态文明建设的创新型、复合型、应用型领军人才。

“五育并举是基础，五育融通是更高目标，推进五育融通实质是构建更高水平的人才培养体系，实现五育融通必须从思想观念转变、体制机制创新、教育教学改革和师生关系构建等方面协同发力。”华中农业大学党委书记高翅谈到。

福建农林大学校长兰思仁认为，发展多功能林业符合林业高质量发展的战略需求，学科交叉融合是应对变局、开拓新局的时代需要，是地方高校应对发展挑战、开辟高质量发展新路径的有效探索和重要法宝。

西南林业大学校长王卫斌、北华大学校长许适琳、广西生态工程职业技术学院校长韦林分别以“传承绿色基因 锚定一流目标——西南林业大学高质量发展的实践与展望”“发挥地方综合性大学涉林学科优势 服务区域生态建设”“需求导向 技术引领 服务万亿林业产业高质量发展”为题作报告。

据悉，全国林业院校校长论坛由中国林业教育学会于2017年发起，此前已连续开展五届。本届论坛由中国林业教育学会主办、北京林业大学承办。（孙竞、实习生曲家谊）

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