13年传艺47个国家316名留学生，“洋教头”崔秉珍——

陈毛应

崔秉珍（左二）在向留学生传授舞狮技艺。

崔秉珍（前排左三）与学生。

湖州师范学院舞狮团的留学生成员参加2025年浙江省第十八届“梦行浙江”外国留学生中华才艺展演。

本文配图均由俞 虹摄

走进位于浙江省的湖州师范学院体育馆，只见一头头色彩鲜艳的“狮子”踩着音乐鼓点，翻、滚、腾、跃，动作矫健洒脱。脱下狮披，发现舞狮的同学全是外国留学生。

谁也想不到，这群留学生的舞狮教练崔秉珍，也是一名“洋教头”。来自韩国的崔秉珍，每周二、周四晚，都会在校体育馆三楼的训练馆，向学生传授舞狮技巧。13年来，他利用课余时间对47个国家316名留学生倾囊相授。

从小结缘武术

中国舞狮是融武术、舞蹈、音乐等为一体的传统体育项目，是一种吉祥、喜庆的文化符号，其观赏性、艺术性、竞技性深受民众喜爱，并广泛流传于海外华人社区。

十里不同风，百里不同俗。不同地域的舞狮在艺术造型与表演形式上形成了不同风格。大体而言，中国舞狮分“南狮”与“北狮”两大流派，“南狮”讲究意形和神似，动作灵活，通过不同步伐，配合狮头动作把各种情景生动地表现出来。2006年，“南狮”被列入首批国家级非物质文化遗产名录，属于传统舞蹈类。

崔秉珍从小就在韩国学习传统武术，他的师祖是中国山东人。因为对中国传统武术有浓厚兴趣，崔秉珍于2002年从韩国赴上海体育学院深造，后又在该校攻读传统体育学博士学位。

崔秉珍读博期间，上海体育学院成立舞狮艺术团，看到同学们把“南狮”喜、怒、哀、乐、动、静、惊、疑8种形态展现得惟妙惟肖，崔秉珍被迷住了，加入艺术团，从此与“南狮”结下不解之缘。

2010年，崔秉珍入职湖州师范学院，成为一名武术老师。2012年，湖州师范学院筹建舞狮团参加全国高校之间的友谊赛，崔秉珍自告奋勇当起了教练，一当就是13年。

湖州师范学院舞狮团现有队员38人，外国留学生居多，来自28个国家。学校舞狮团曾先后获得浙江省舞龙舞狮锦标赛、浙江省大学生运动会武术比赛第一名，在今年4月18日浙江省举办的2025年外国留学生中华才艺展演中，他的“洋弟子”用出色表演赢得众多好评。

精心传授技巧

每年，舞狮团都会有一批学生因毕业离团，同时也会有一批新生怀着对舞狮的兴趣加入。

每当排练，偌大的训练馆连过道、门口、走廊都挤满了人，同学们纷纷举起相机、手机，将镜头对准训练馆中央。

“喜欢就是最好的理由，兴趣就是最好的动力，舞狮既要有武术功底，又要有艺术表现力。”崔秉珍说，他想搭一座桥梁，让人们看到中国民间传统表演艺术有多美，让更多外国人爱上并学习中国舞狮。

别看狮舞翻、滚、腾、跃轻盈灵敏，真想舞好，需要长年累月练习，正所谓“台上一分钟，台下十年功”。向来自不同国家、说不同语言和有不同功底的洋学生传授舞狮艺术，同样绝非易事。

舞狮通常是双人表演，狮头、狮尾各一人。“坐头”是舞狮表演中的经典动作，狮头演员坐在狮尾演员肩部或头部完成高位动作，体现狮子的威猛与灵动。

“记住配合、平衡、力量三大要领，狮尾演员扎稳马步，双脚与肩同宽，重心下沉，腰背挺直，双臂微屈握住狮头演员腰带，狮头演员双手握紧狮头内架，保持狮口开合自然，视线通过狮口观察前方，起跳前与狮尾口令示意，确保同步……”动作要领、核心技巧、常见错误、安全事项，崔秉珍讲得细致。

有的学生对动作名词悟不透，崔秉珍就亲自示范，有时教会一个标准动作，需要上百次的讲解。

学舞狮，最难的是坚持，最辛苦的是体能训练。在崔秉珍看来，作为一个狮舞人，无论是狮形狮貌，还是力量、胆识、心理素质、默契度，都要以一流状态呈现。

每周两晚、每次两个半小时的训练，崔秉珍常常讲得口干舌燥，教得汗流浃背，但他乐此不疲。

“我的目标是，既教出‘高徒’，又教出‘师父’，在留学生心中埋下一颗种子，让中国舞狮在世界更多国家和地区的传承中，焕发更加旺盛的生命力。”崔秉珍说。

带动文化传播

来自俄罗斯的女同学沙河，现是湖州师范学院人文学院国际教育系的大四学生。自2017年开始，每到周二、周四晚上，沙河都会来到排练馆，雷打不动。凭借刻苦训练，沙河如今已是队里有名的“狮头”，也是每次参赛的主角。

系上腰带，顶着狮头，披着狮披，飒爽英姿的沙河，在狮尾队员的配合下，能够娴熟地做出一连串腾、挪、闪、扑、回旋、飞跃等高难度动作，“眨眼”“舔身”“抖毛”“吐球”等动作也是憨态可掬，栩栩如生。

国际教育学院的辅导员钮约，每次训练时负责录制视频和现场直播，视频可以帮助队员揣摩正确的动作，而直播则能让不同国家的家长看到子女的训练实况。

每次沙河上场训练，家中一片欢腾，妈妈、奶奶还有阿姨，看得全神贯注。当沙河做出高难度动作后，家人们更是欢呼声不断。

“妈，我准备上场了……”来自喀麦隆的朱贝儿今年加入舞狮团，尽管有7小时时差，每次训练时，朱贝儿家人都会将手机直播画面转接至电视机，家人的鼓劲加油让他开心不已。

19岁的杰米来自阿塞拜疆，身材魁梧，反应灵敏，现已掌握舞狮基本技巧，练得有模有样。“我要探索中国舞狮的奥秘，让舞狮‘圈粉’更多家乡人……”杰米说。

截至目前，崔秉珍已累计向594名中外学生传授舞狮艺术。这名“洋教头”，在传播传统舞狮文化的同时，也在书写一个属于他自己的文化交流故事。

(责编：李昉、郝孟佳)