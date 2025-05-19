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140名专家“上岗” 助力寒旱特色农业发展

2025年05月19日09:09 | 来源：光明日报
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原标题：140名专家“上岗” 助力寒旱特色农业发展

　　 “甘肃农业大学有5位教授担任首席专家，有27位教师入选岗位专家，我们将整合99个学科团队、54个国省科研平台的资源和力量，结合在全省建成的40个‘专家院’，打通从实验室到田间地头的最后一公里，让更多科技成果转化为农业效益。”在日前举行的甘肃省现代寒旱特色农业产业技术体系启动会上，甘肃农业大学校长柴强说。启动会上，共有140位技术体系专家接过红彤彤的聘书，正式上岗。

　　 东西横跨16个经度、南北纵深10个纬度、跨越4个气候带的甘肃省，“寒旱”气候特征明显。“寒”，全省年平均温度不到8℃，作物生长周期长；“旱”，全省年均降水量278毫米，只有全国平均值的43%，水浇地只占耕地的28%。

　　 如何用科技利器冲破“寒旱”约束，支撑现代农业发展？甘肃的农业科学家们一直在探索实践。

　　 他们培育一批高产优质耐旱玉米、抗旱抗病马铃薯、抗旱节水小麦，选育适合舍饲养殖的肉羊、肉牛新品种。他们近些年推广的全膜双垄沟播、水肥一体化、玉米密植机械粒收、小麦宽幅匀播等适宜技术，在提高单产方面成效显著。

　　 甘肃省印发打造全国现代寒旱特色农业先行基地行动方案，提出以实施“扩量、提质、延链、增效”四大行动为载体，以建设“牛羊菜果薯药粮种”八大产业集群为抓手，推动现代寒旱农业再上新台阶。

　　 甘肃省农业农村厅联合省农科院、甘肃农业大学等涉农科研院校，以农产品为单元，以产业为主线，组建牛、羊、菜、果、薯、药、麦类、玉米、油料、生猪10个农业产业技术体系。按首席专家、岗位专家、区域试验站三级构架，每个产业体系由1名首席专家牵头，7到9名岗位专家协同攻关，4到5个区域试验站负责成果落地推广。

　　 （记者 尚 杰 王冰雅）

(责编：李昉、郝孟佳)

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