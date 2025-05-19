本报记者 田豆豆

课上，学生答题，AI实时评分，并提示能力短板；课下，AI助教随时答疑解惑；做作业，学生可以戴上VR头盔，化身电力工程师，进入虚拟世界完成电力检修任务……近日，武汉大学电气与自动化学院加入AI辅助的基础课程受到热捧。

5月8日下午，课程开始，同学们打开电脑，点开武汉大学自主研发的“珞珈在线AI智慧教学中心”，进入电气工程基础课程，页面上出现了“知识图谱”“问题图谱”“能力图谱”“目标图谱”等多个图标。屏幕右下角还有一个卡通教师形象，是基于相关专业知识大模型生成的AI助教。

“新能源电力占比越来越高，如何保持电网稳定？”授课教师唐飞副教授提出问题。

要回答好这个现实中亟待解决的专业问题，通用AI搜索软件已不能满足需要了。怎么办？AI助教帮忙查资料。

AI助教是武汉大学汇总相关专业知识大模型构建的实时互动工具，以电气工程基础课程的AI助教为例，其数据基于3种不同的大模型，可供学生比对、思考和判断。

学生答完问题片刻后，得分和不足便实时呈现在课堂的电子白板上，老师可以精准掌握每名同学的学习状态和薄弱点。

对学生来说，AI的加入提升了学习效果。“一个复杂问题是由一个个相关联的小问题组成的，使用AI辅助，我们可以提前查阅‘知识图谱’系统掌握基础知识，然后使用‘问题图谱’分解问题，有不懂的地方还可以随时咨询AI助教。”学生周天阔说。

在学习理论知识外，提高实操水平也有了更好的解决方案。老师轻点鼠标，逼真的变电站高空作业场景便投射在电子白板上，学生戴上VR头盔，可以像在3D游戏中一样完成各项学习任务。这是融合AI技术建构的虚拟仿真体验空间，可以帮助提高学生的实际操作能力。

据介绍，将AI技术嵌入“珞珈智慧图谱体系”，可以分析学生的学习数据，结合学科的拔尖创新人才培养目标和进度，协助教师把握学生情况，促进数智时代高等教育人才培养的“量身定制”和“因材施教”。

2022年，教育部启动实施国家教育数字化战略行动。3年来，教育部启动实施人工智能赋能高等教育创新试点，发布两批次50个“人工智能+高等教育”应用场景典型案例，武汉大学“创新AI+专业图谱”教学模式探索就是其中之一。

目前，在中国各大高校，通过深化教育大模型的应用，教师、学生与智能技术有机结合、协同互动的未来课堂已走入现实。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 04 版）

(责编：郝孟佳、李昉)