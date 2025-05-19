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西藏发现毒蛾亚科新物种

2025年05月19日09:06 | 来源：光明日报
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原标题：西藏发现毒蛾亚科新物种

记者日前从西藏农牧学院潘朝晖教授团队处获悉，该团队与国家林业和草原局中南调查规划院在执行相关项目研究过程中，取得了重大发现——首次在西藏发现毒蛾亚科两种昆虫新物种：林芝靓毒蛾和墨脱靓毒蛾。成果发表在国际动物分类学权威期刊《动物分类群》上。

据介绍，毒蛾亚科隶属于夜蛾总科裳蛾科中的一个亚科。当前，全世界已知毒蛾亚科昆虫3000余种。毒蛾亚科无单眼，口喙退化或无，多数为植食性昆虫，且为害木本植物。毒蛾亚科许多种类是有名的大害虫，人接触毒毛和毒液能引起皮炎、眼炎、上呼吸道炎。少数毒蛾可以捕食寄生于植物的蚜虫和介壳虫，是需要保护的益虫。另外，个别种类的毒蛾具观赏价值。

西藏特殊的地理环境孕育了独特丰富的昆虫资源，尤其作为世界三大生物多样性热点地区交汇地带的藏东南地区，拥有极其丰富的昆虫资源。这次的两个新种和以往多个新种在林芝市发现，表明该地区生态保护良好、物种多样性丰富。（记者傅强、尕玛多吉）

(责编：李昉、郝孟佳)

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