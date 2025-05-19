原标题：我国首个脑机接口临床与转化病房成立

首都医科大学附属北京天坛医院脑机接口临床与转化病房（以下简称“病房”）17日揭牌成立。病房由北京天坛医院牵头，联合国内多家顶尖科研单位共建，未来将围绕脑机接口开展科研攻关与临床试验，并推动相关科技成果转化，实现脑机接口技术发展从“科研驱动”向“临床牵引”迈进。这是国内首个将脑机接口技术应用于临床的病房。

据病房主任、北京天坛医院神经外科学中心常务副主任曹勇介绍，目前病房已经承担“北脑一号”脑机接口设备的临床试验。北京脑科学与类脑研究所、清华大学生物医学工程系、中国科学院自动化研究所等多家科研机构参与病房共建，并将依托北京市脑机接口重点实验室形成“医—工—研—产—政”深度融合的协同创新体系。病房将组织和推动全国多中心进行临床试验，牵头制定与脑机接口相关的伦理规范、准入标准和临床路径指南等，致力于打造成为面向全国的临床医生、工程技术人员和研究人员的培训平台，推动脑机接口相关专业人才队伍建设，构建科技创新、标准制定、成果转化、人才培养四位一体的发展格局。

此外，病房还将设立独立的专家工作站、项目管理组和博士后科研团队等，通过多种先进设备和技术打造一体化的脑机接口技术平台，实现对患者的评估、调控、训练；同时，通过闭环神经调控、非侵入式/侵入式BCI技术、智能康复系统等，推动多种疑难重症患者的功能恢复和生活质量改善，实现“从技术原型到床旁应用”。

国家神经系统疾病临床医学研究中心主任、中国科学院院士赵继宗在揭牌仪式上表示，脑机接口是未来医学的重要入口，希望通过病房建设把握脑科学发展的关键节点，在脑机接口技术的科学性、可及性、安全性等方面全面发力，以实现脑机接口从技术突破走向全民受益。（记者田雅婷）

(责编：李昉、郝孟佳)