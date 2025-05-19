原标题：重庆万州：校地共筑“智慧田”

五月的重庆万州，古红桔林生机蓬勃。在“桔子红了”重庆市大学生乡村振兴社会实践基地，一批重庆三峡职业学院的学生跟随基地实践导师何良东穿梭林间。桔林里，滴灌管道与实时跳动数据的温湿度监测屏等现代化“新农具”引起同学们的兴趣。

“每棵树都连着智慧农业系统。”何良东轻点手机，土壤墒情、病虫害预警等信息即刻呈现。园艺专业学生翁光音凑上前去，边看边在笔记本上记录下数据。这生动的一幕，正是万州区校地合作助力乡村振兴的生动写照。

曾经，万州近三成农户深陷技术困境，果农熊学礼望着染病的桔树愁眉不展，“年年打药，黄龙病还是难治住”。

如今，校地携手，49所校地共建的农民田间学校遍布全区，444期的培训，让14430名农民走进“泥土课堂”。专家们背着工具箱深入果园，手把手传授技术，果农担忧的病害早已不再是难题。

校地合作不光解决了农民的种田难题，还产出不少合作硕果。重庆三峡职业学院与西南大学教育学部朱德全教授团队、湛江科技学院深化合作，创新构建“产科教”农业园区融合育人模式，在万州建成12个实训基地，开展超2万人次农技培训，成功孵化10家农业企业和7个产业项目。重庆三峡职业学院与中央农业广播电视学校、重庆市农业广播电视学校万州区分校联合申报的“田间学院”模式，在第五届全球减贫案例评选中脱颖而出。

在这种模式带动下，优秀学员不断涌现。李刚从普通打工者变成种粮大户与农机服务能手，成为永川农业机械化发展的标杆人物；郦小燕扎根万州区玉竹村，打造集特色种植、电商销售、乡村旅游于一体的现代农业综合体，实现金秋砂糖橘等特色水果的高效投产……一批优秀农业经理人将所学知识转化为实践动能，带动了“稻鱼共生”等绿色生态模式推广，催生多个特色农产品品牌的形成。

如今，校地合作的创新实践正将兴农的科技运用到广袤土地上，带动更多的农民增收致富。

（记者 张国圣 李宏）

(责编：李昉、郝孟佳)