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把思政课开在写生路上

2025年05月19日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：把思政课开在写生路上

春末夏初，位于北京平谷的塔洼村山峦叠翠，中央美术学院中国画学院一年级学生的写生画板上，铺展着北方乡村的旖旎风光。

每年四五月份，中央美术学院师生都会拿起画笔，拎起画箱，把专业教学与写生、采风、创作及社会实践有机结合，把课堂放在祖国的锦绣山川，体会“艺术为人民”的真谛。

“在塔洼村写生的路上，我看到今天中国乡村的模样。网购快递送货上门，无线网络安进了每家每户，抽水马桶独立卫浴，统一的垃圾处理站，写生带来的真实感受是任何文字、图像信息所无法替代的。”该校2024级中国画学院学生王香凝如是说。

社会实践与艺术考察、外出写生相结合，这是中央美术学院探索出的思政课教育新方式。

站在田埂上，望着那些挥动画笔的青年人，刚刚给学生们讲完思政课的中央美术学院党委书记徐扬感触颇多。他说，以往学生们看着PPT听思政，觉得索然无味，而今在这“山水间的课堂”上，在中国大地的绿水青山中，这群青年人真正有了画什么、怎么画的冲动和激情。

从课堂内到课堂外，在关注乡村振兴中，在聚焦城市更新时，思政教育“小课堂”在同社会“大课堂”的融合中，释放无限活力。

在安徽歙县，该校版画系师生围坐在老宅天井，与鬓发染霜的采笋人共话桑麻，获取创作的素材和灵感；在四川成都，设计学院的学生从观察农村集市，再到探访农户，记录不同时期的技术如何改变社会生活；在深圳，实验艺术与科技艺术学院的学生参观合成生物企业，零距离触摸新质生产力发展的脉搏……

美院学生，不再“窝”在画室里搞创作、“钉”在电脑前想设计，而是走进山乡田野，走到生产一线，寻找创作的方向。

“要通过思政教育筑牢理想信念之基，让他们的双脚沾上耕作的泥浆，双眼看到广袤的大地，真正理解时代赋予的责任与使命。”中央美术学院院长林茂说。

（记者 于园媛）

(责编：李昉、郝孟佳)

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