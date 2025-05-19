原标题：畅通人才招引的现代“驿路”

发展之要，人才为先。如何以产才融合的“奔涌活力”托举高质量发展的“强大后劲”？

近年来，江苏省扬州市高邮市锚定“聚焦江苏绿心，加快中部崛起”目标定位，通过实施人才强链行动，围绕优势和主导产业，精准匹配“首席专家”“特聘导师”，辅以部门业务科室和“优青联络员”，发挥人才驱动作用。

“产业链、人才链深度融合，是为了更好地创新。”5月15日，高邮市委组织部常务副部长韩峰告诉科技日报记者，目前，高邮在人才资源富集区域已建成秦邮人才“长安驿”“珞珈驿”“津门驿”等六大引才“驿站”，畅通人才招引的现代“驿路”。

构建全方位引才格局

近年来，高邮聚力打造新时代区域创新高地和人才中心，加快构建“铺天盖地”的全方位引才格局。

“我们紧扣产业链发展趋势，全员上阵摸需求、全域统筹拓渠道、全局视角配资源，需求侧与供给侧两头发力，让人才要素精准服务发展。我们还建立了‘人才问诊月月访’制度，围绕企业产品改良、技术改进、创新改革，深入摸排‘需求清单’。”韩峰说。2024年，高邮共梳理企业人才需求125项、技术需求82项，由人才专员“秒上传”，人才专班“精筛选”，科技镇长团“准投送”，帮助企业尽快找到“对的人”。

面对人才“大战”，高邮不断创新“打法”。以科创载体集聚人才，是高邮人才工作的特色之一。高邮聚焦储能（氢能）、智慧照明和电子信息等新兴产业发展，出台重大引才专项政策，高标准、高水平打造双创生态圈。

“我们携手中国科学院过程工程研究所、西安交通大学等高校科研院所共建产才攻关联合体，推动顶尖人才参与光储充、电子信息和生命健康产业技术攻关。同时，我们通过连续举办高邮市科技人才创新创业大赛，吸引来自国内外的近千名高层次人才报名参赛，先后落地各类人才科技成果40余项。”高邮市科技局局长曹勇说。

曹勇介绍，高邮还联合江南大学建成生命健康公共服务中心，打破技术瓶颈、破解产业共性难题。截至目前，此次合作已实现成果转化20项、专利转让8件，引进企业博士后等高层次人才8名。

打造环境留住人才

高邮如何留住人才？“吸引集聚高质量、高素质人才，既靠政策、更靠服务，既要有真金白银、更要有真情实意。”韩峰说。

高邮为人才量身定制创业服务，提供“人才急需、企业渴求”的金融支持，强化“连线成片、服务完善”的安居保障，打造高品质人才生态。此外，高邮还不断完善重点人才“三包一”服务机制，由组织、人社部门及企业组成三人专班，促进产才高频对接、高效融入、高度合作。

“我们根据人才发展阶段需求，量身定制扶助政策。创业起步期，帮助申请专利、申报高企、兑现奖补，为19名高层次人才争取天使梦想基金1.2亿元；发展关键期，加强银企对接，主动提供‘人才贷’‘人才投’等金融产品；转型攻坚期，人才产业基金定向助力‘爬坡’‘过坎’，每年均为各类人才企业争取投融资资金近亿元。”曹勇说。

“下一步，我们将放大科技人才驱动叠加效应，高水平建设人力资源产业园、国有人力资源公司等，扎实推进‘新高邮人’服务十大行动，解决人才学习、休闲、出行等‘生活琐事’，办好子女入学、配偶随迁、保健就医等‘关键小事’，让人才来了安心称心，推动高邮高质量发展。”韩峰表示。（柳 鑫 孙嘉隆 实习记者 夏天一）

(责编：郝孟佳、李昉)