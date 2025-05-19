原标题：打造科普盛宴 点燃科学梦想

污水一秒变清水，有什么科学奥秘？池塘里的荷叶为什么会“出淤泥而不染”？磁铁在空中悬浮漂移，背后的原理是啥？这些问题的答案，都可以在中国科学院第二十一届公众科学日活动中找到。

5月17日至18日，中国科学院百余个科研院所和三所院属高校“打开大门迎客人”，开放国家级科研场所，推出科普剧、科学公开课、科学实验等科学体验活动，为公众奉上了一场精彩纷呈的科普“盛宴”。

液态空气“充电宝”、不怕水的纸、消失的颜色……本周末，中国科学院理化所变成“科学游园会场”，30余个科学实验在这里上演，这些实验涵盖了光化学、仿生材料、低温物理、激光技术等多个学科。在活动现场，“理化嗨剧场”成为了公众瞩目的焦点；大型科学实验秀全天滚动上演；胡忠军研究员等表演的《哪吒来了！解锁电影里的超能力》，设计了一系列实验，用科学解读哪吒神话里的“超能力”。

“蛋白质结构3D可视化”项目，让观众通过虚拟现实设备亲手改造分子结构；“搜索增强大模型GoMateS”互动问答系统，实现科普知识的智能实时解答；“科幻解密寻宝”游戏，让小朋友通过参与寻宝学习科学知识。在中国科学院计算所，一系列成果展示和游戏活动，得到了社会公众的积极参与和广泛认可。

小黄鸭戏球、探索电池的秘密、肿瘤“狙击手”……在中国科学院过程工程所，有趣生动的科普互动小课堂全天“开讲”。小朋友们穿上实验服、戴上实验手套成为了小小科学家，自己动手组装电池，体验石墨烯电池的制作过程；制作简易“流化床”，感受固体像液体流动起来的奇妙；制备不同的靶向药物模型，了解靶向药物蕴含的科学原理。

在中国科学院力学研究所，公众走进钱学森、郭永怀生前工作过的办公室，力学所展馆以及爆炸洞展厅，通过聆听老一辈科学家事迹，真切感受科学家们科学报国的情怀和担当。

公众科学日期间，院士群体继续发挥“四个表率”作用，支持和参与科普事业。20余位中国科学院院士围绕多个学科领域、多个公众感兴趣的热门话题开展科普讲座、在线问答和互动交流，讲解最新最前沿的科研成果，激励年轻人投身科学事业。

在中国科学院物理所，金奎娟院士作了题为《探索光与人工智能的奇妙世界》的科普演讲。她以光与物质的相互作用为切入点，通俗地介绍了低维氧化物在“光控材料”、智能感知与类脑计算中的应用，展现了光学研究如何为人工智能注入新动力。

在物理所哔哩哔哩主题科普展区，视频博主将增强现实技术应用于物理课堂，用增强现实技术拆解航空发动机，在重塑学习体验的同时，更强化了学生们的空间想象能力。

本届中国科学院公众科学日的主题为“以科学之问 启未来新程”。自2005年起，中国科学院公众科学日活动连续举办21年，已经发展成为参与度高、范围覆盖面广、社会影响力大的全国性品牌科普活动之一，不仅成为传播科学知识的重要平台，更是公众了解科技进展、与科学家交流的重要渠道。

（记者 陆成宽）

(责编：郝孟佳、李昉)