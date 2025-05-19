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“天算星座”二期正式启动

2025年05月19日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：“天算星座”二期正式启动

　　记者从北京邮电大学获悉，5月17日12时12分，随着朱雀二号改进型遥二运载火箭以“一箭六星”方式成功发射，“北邮二号”与“北邮三号”卫星顺利升空。后期传回的卫星遥测数据显示，两颗卫星成功进入预定轨道，标志着“天算星座”二期正式启动。

　　“天算星座”是一个开放开源的空天计算在轨试验平台。“天算星座”二期共计划发射24颗卫星，将重点围绕空天计算、6G网络、智能遥感等多个前沿领域展开创新研究，为我国6G空天信息基础设施和太空云计算基础设施建设提供坚实支撑。

　　作为“天算星座”二期首批卫星，“北邮二号”与“北邮三号”卫星由北京邮电大学牵头，联合长沙天仪研究院有限公司研制。两颗卫星集成了北京邮电大学自主研制的星间大容量激光通信、快照式高光谱遥感相机、太空服务器、物联网实验平台、星地IP化网络等多项载荷及应用系统。

　　在卫星研制过程中，研发团队攻克了太空服务器可靠性、高光谱相机实时性、激光通信系统在轨稳定性等关键技术，实现了太空服务器的单粒子故障检测自愈、高光谱相机双路像素级融合匹配、激光通信载荷通信长距离稳定建链。一系列技术突破，使“北邮二号”与“北邮三号”卫星具备载荷深度融合与动态优化能力，有效解决了传统卫星算力供应不可靠、遥感数据时效性差、通信带宽受限等问题。

　　据了解，卫星发射后，还将陆续开展卫星互联网前沿技术试验，包括星间大容量激光通信、星载激光通信载荷速率动态调谐、基于卫星物联网平台的星地控制协同等。（记者何亮）

(责编：郝孟佳、李昉)

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