人民网北京5月18日电 （记者李昉）17日，北京邮电大学举办2025年校园开放日暨高水平拔尖创新型本科院校专场高招咨询会。记者从会上获悉，今年学校本科招生计划总数为4120人，首次超过4000人，较去年增加220人。同时，学校新增“低空技术与工程”专业，增设多个联合学士学位和双学士学位培养项目。

北京邮电大学校长徐坤表示，作为获批全国首批低空技术与工程新专业的6所高校之一，学校将利用在信息技术方面的优势，结合信息通信技术特色，培养学生在低空信息传输、无人机远程监控等方面的专业技能。该专业计划招生60人，培养信息通信、计算机、人工智能、自动化等专业交叉型复合人才。

徐坤介绍，未来，学校还将一体化推进未来教师、未来课堂、未来学校和未来学习中心等的建设，着力打造面向未来的育人体系和无边界大学，全面增强人才自主培养能力。

记者了解到，今年学校招生政策有三个新变化：一是考生专业志愿0调剂，学校今年将在所有省份实施“6保1”的保专业政策，考生报考该校普通理工科专业组，若考生报满6个专业且不重复，提档后将录取至所报考的专业志愿之一，不会出现专业调剂；二是转专业申请零门槛，学校对于除中外合作办学专业外的其他专业，实施转专业申请零门槛政策；三是本硕博贯通培养实验班“元班”保研比例零差额。

此外，北京邮电大学副校长彭木根介绍，学校每年平均有60%的毕业生进入通信网络、集成电路、大数据、人工智能、网络安全等高新技术领域就业。2024届本科毕业生深造率达65.61%，2025届毕业生保研整体平均比例超31%。

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