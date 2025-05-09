新华社北京5月9日电（记者王鹏）记者9日从教育部获悉，自2024年1月世界数字教育联盟正式成立以来，得到国际各方热烈响应。截至2025年4月底，联盟成员总数达115个，包含来自43个国家和地区的国际组织、高校、科研机构及领军企业。

当天，教育部举办新闻发布会，介绍2025世界数字教育大会有关情况。据悉，2025世界数字教育大会将于5月14日至16日在湖北武汉举行，以“教育发展与变革：智能时代”为主题，展示我国数字教育领域最新成果，加强数字教育对话合作，推动全球教育共同发展。大会期间，世界数字教育联盟将举办全体大会及理事会第一次会议。

教育部国际合作与交流司司长杨丹介绍，2025世界数字教育大会主要由开幕式、全体会议、平行会议和闭幕式等4个环节组成，将邀请有关国家教育部门负责人、国际组织负责人、国内外大中小学校校长和师生代表、数字技术企业代表以及专家学者等，围绕技术前沿、政策机制、应用推广、数字伦理等议题进行深入交流讨论。

“此外，大会将发布《中国智慧教育白皮书》，启动国家教育数字化战略行动2.0，发布数字教育标准规范等一系列成果，打造线上线下联动的教育数字化成果展。”杨丹说。

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