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湖南长沙民政职业技术学院——

照着一线教 瞄着需求学

本报记者 孙 超
2025年05月09日09:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　“您最近走路稳不稳？”“请沿着直线走一段距离。”在湖南长沙民政职业技术学院医学院的实训室内，一场“问诊”正在进行。扮演“老人”的，是智慧健康养老服务与管理专业学生危慧玉，她模仿老人步态，回答着同学们的提问。十几名学生一边观察记录，一边在评估量表上勾选，制定出一份涵盖老年照护、康复训练、营养膳食的个性化养老服务方案。

　　这并非普通的课堂演练，而是该学院养老相关专业学生必经的“实战考核”。“过去学生背诵书本知识就能过关，现在必须学会在拟真场景里识别问题。”专业课教师唐金容说，比如危慧玉入学不到两年，已经参与了多次见习，还定期到社区和养老机构进行志愿服务。

　　这种实践型教学模式，正是为了解决学校教育和行业需求之间的错位。“智慧养老、医养结合对养老护理人才提出了更高要求，我们特别关注教师团队的‘产业敏感度’，注重培养学生的综合实践能力和跨学科知识素养。”该校医学院院长谢丽琴说。

　　“学生长期投身实践，老师也紧跟行业前沿。”医学院老龄产业系主任罗清平说，她曾脱产半年，进入杭州一家养老企业进行顶岗实践。最终，罗清平将所得经验融入到老年营养与膳食指导的课程教学中。如今，学校养老相关专业的教师，大部分具有医学背景，且每5年就要到企业“回炉再造”。

　　教学的成效，直接体现在学生就业上。“养老相关专业的学生中，订单式培养的人才占到约20%。”谢丽琴说，其他学生也很抢手，今年刚开学就已有四五家企业来提前招人，学校养老相关专业就业率长期在95%以上。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月09日 19 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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