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河北健全支持体系激发创业活力

2025年05月09日09:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄5月8日电  （记者史自强）近日，河北省人社厅、省教育厅等七部门联合印发《关于健全创业支持体系提升创业质量的若干举措》，聚焦高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体，着力构建创业支持体系。

　　优化创业培训，河北省完善普通高等院校、职业院校创业教育体系，支持各地积极开设创业培训师资班，培养复合型人才。组织重点群体创业者实践锻炼，积累创业经验和创业资源。

　　强化创业服务，河北省结合“家门口”就业服务站和零工市场建设，构建辐射城乡、覆盖基层的公共创业服务网络，推行高效办结创业“一件事”。强化创业主体人才引育，将带动就业多的创业主体人才需求纳入地方引才工作范围，按规定给予倾斜支持。

　　规范创业孵化，河北省推动创业孵化基地加强自身建设和运营管理，围绕当地重点产业打造特色服务项目。推动金融机构、创业投资机构等入驻创业孵化基地，加速培育优质中小微企业等创业主体。

　　组织创业活动，河北省定期集中开展“源来好创业”资源对接服务活动，支持各地围绕主导产业和资源禀赋优势，打造各具特色的创业城市。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月09日 10 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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