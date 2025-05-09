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400所高校推出近700个终身学习项目

2025年05月09日09:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月8日电  （记者吴月）记者从教育部获悉：2025年全民终身学习活动周5月8日在江西省南昌市启动，后续将推动以“一周一省、错峰开展、全年贯穿”的形式举行。

　　活动期间，“智启未来·学润人生：高校教育资源共享服务全民终身学习行动”启动，400所高校发挥学科专业优势推出近700个终身学习项目，涵盖数字技术开发、人工智能应用、健康养生等领域。如北京大学“知行助梦·赋能农民工成长”行动助力农民工提升自身素质；北京师范大学“筑梦乡村·赋能教师”计划助力乡村教育发展；南昌大学“学无止境·夜绽光芒”项目以夜校课程服务中青年群体。

　　重庆联耕农业公司农技员张升平，从清华大学毕业后回到乡村，带动乡村发展；郑州宇通集团有限公司焊接技术改进牵头人牛东昌，不仅在技术领域不断突破，还注重培育高技能人才……活动现场公布了183位全国“百姓学习之星”和186个“终身学习品牌项目”宣传推介名单，引导广大群众主动参与终身学习。

　　教育部相关负责人表示，下一步，要将学习型社会建设作为教育强国建设的重要战略举措，打造面向个人、面向城乡、面向全民的全天候、全场域、全覆盖终身学习服务体系。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月09日 10 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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