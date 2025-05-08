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助梦高考生 书记校长有话说——

西安交大校长张立群：百卅交大，等待同学们续写华章

2025年05月08日10:35 | 来源：人民网-教育频道
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2025年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 书记校长有话说”系列报道，邀请多所高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家自信赴考，从容追梦。

那些伏案疾书的日子，是青春最铿锵的注脚；每个挑灯夜战的剪影，都在为未来铺就星光。前路浩荡，心灯长明，愿学子们执笔如剑，落墨生辉，加油！

人民网北京5月8日电 “此刻，交大校园梧桐新叶舒展，兴庆湖畔荷花尖角初露，我知道又有一批青年正与晨光赛跑、与星夜为伴，即将执笔为剑，迈进高考考场。”2025年全国高考进入倒计时，中国工程院院士、西安交通大学校长张立群通过人民网向广大考生送上温暖寄语。

张立群表示，这场考试，被赋予了太多重量，它标记着求学十余载的刻度，却永远无法衡量同学们未来所能触及的广度。这一场奋斗与拼搏的书写，只是人生长卷的起笔，而西安交通大学，愿成为大家挥毫泼墨的广阔天地。

“作为我国最早兴办、享誉海内外的高等学府，从1896年建校时‘强国、兴学、储才’的初心使命，到西迁前辈‘向科学进军，建设大西北’的铿锵誓言，从盛宣怀、蔡元培、陆定一、钱学森、吴文俊、侯宗濂、黄旭华等先辈前贤的筚路蓝缕，到如今陶文铨、郑南宁、卢秉恒等大先生的执着坚守，再到青年科学家勇闯无人之地的创新精神，129年来，家国情怀始终是交大人最硬的脊梁！”张立群说。

张立群寄语道，当交出满意答卷的那一刻，希望同学们记得，在广袤的关中平原、在美丽的秦岭脚下、在十三朝古都西安，有这样一所百年名校——她能用大师名师团队为大家导航，能用高端科训平台助同学们扬帆，更能用百余年积淀的育人智慧，托举起每个青春的理想。

“这个九月，期待在梧桐道上看见你们自信的身影，在钱学森图书馆遇见你们求知的眼眸，在创新港的实验室见证你们改变世界的锋芒。加油，同学们！百卅交大，等你续写华章！”张立群说。（李依环、实习生郑爽）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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