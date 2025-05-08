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2025年全民终身学习活动周启动

2025年05月08日16:35 | 来源：教育部
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原标题：2025年全民终身学习活动周启动

　　5月8日，2025年全民终身学习活动周在江西省南昌市启动，将推动“一周一省、错峰开展、全年贯穿”。教育部党组成员、副部长吴岩，江西省人民政府党组成员、副省长孙洪山出席活动。

　　吴岩指出，教育部认真落实习近平总书记在全国教育大会上讲话精神，深入实施国家教育数字化战略，不断扩大优质教育资源受益面，全力提升终身学习公共服务水平。全民终身学习活动周已成功举办20届，已成为调动社会各界力量，协同推进学习型社会、学习型大国建设的重要载体。

　　吴岩强调，要将学习型社会建设作为教育强国建设的重要战略举措，打造面向个人、面向城乡、面向全民的全天候、全场域、全覆盖终身学习服务体系。要搭建全年龄段的数智化终身学习平台，扩大优质资源供给，分层分级开发教育数字化应用场景，推进城乡一体化发展。聚焦泛在可及的终身教育体系构建，构建以资历框架为基础、学分银行为平台、学习成果认证为重点的“三位一体”终身学习制度。推动数字赋能学习型城市、学习型社区建设，创新优质资源共建共享机制，形成协同推进学习型社会建设新格局。

　　活动启动了“智启未来·学润人生：高校教育资源共享服务全民终身学习行动”，400所高校推出近700个终身学习项目，并提出南昌倡议；发布了国家开放大学联合国家图书馆开展“文脉智联 学润终身”学习活动等共77项全国特色活动，公布了183位全国“百姓学习之星”和186个“终身学习品牌项目”宣传推介名单，引导广大群众主动参与终身学习。

　　本次活动由教育部、民政部（全国老龄办）、农业农村部、退役军人事务部、中华全国总工会、中国联合国教科文组织全国委员会、中国成人教育协会联合主办，江西省教育厅、南昌市人民政府承办。相关部门，各地教育行政部门、开放大学、社区教育学院、老年大学、成人教育协会，有关高校，“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”代表参加了活动。

(责编：李昉、孙竞)

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