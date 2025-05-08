新华社南昌5月8日电（记者黄浩然、朱雨诺）8日，2025年全民终身学习活动周在江西省南昌市启动。活动期间，由6所高校牵头、400所高校参与的“智启未来·学润人生：高校教育资源共享服务全民终身学习行动”正式启动。

参与行动的高校包括教育部直属高校、地方普通高校、高职院校、开放大学等，推出近700个终身学习项目，涵盖数字技术开发、人工智能应用、乡村振兴、能源电力等领域，面向农民工、乡村教师、老年人等多个群体，共同服务学习型社会建设。

2025年全民终身学习活动周，以“一周一省、错峰开展、全年贯穿”的形式展开。活动发布了77项全国特色活动，公布了183位全国“百姓学习之星”和186个“终身学习品牌项目”宣传推介名单，旨在引导广大群众主动参与终身学习。

全民终身学习活动周已成功举办20届，成为调动社会各界力量，协同推进学习型社会、学习型大国建设的重要载体。

教育部党组成员、副部长吴岩表示，下一步要将学习型社会建设作为教育强国建设的重要战略举措，打造面向个人、面向城乡、面向全民的全天候、全场域、全覆盖终身学习服务体系。

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