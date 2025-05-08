唐佳

原标题：邱智铭：推动“中国制造”向“中国智造”跃升

在第137届中国进出口商品交易会(以下简称“广交会”)上，不少传统制造企业主动升级，以科技转型为核心驱动力，吸引了国内外采购商的关注。

科技产品在广交会上获各国采购商关注。图片来源：受访者提供

“我们在展会期间累计接待了超3000批次客商，吸引近100个国家采购商洽谈。”宁波贝发集团展台工作人员介绍，企业首发的“AI TOP翻译终端”首日即获得多个国家代理商合作意向，这是中国智造在全球贸易变局中创新活力的缩影。

展台工作人员向外商展示“AI TOP翻译终端”。图片来源：受访者提供

据介绍，贝发智品“AI TOP翻译终端”具备138种语言实时互译、外贸术语精准解析等核心功能。贝发集团董事长邱智铭表示，AI翻译终端将率先应用于外贸谈判、国际会展等场景，第二代产品将拓展至酒店、跨境旅游等领域。

邱智铭表示，这一创新打破了语言壁垒，赋能中小企业低成本接入全球化数字贸易网络。他认为，当更多传统企业以科技创新为矛，以生态协同为盾，将推动“中国制造”向“中国智造”的集体跃升。要通过科技创新重构竞争优势、以生态协作提升抗风险能力，为传统制造业转型升级提供积极探索。

(责编：郝孟佳、孙竞)