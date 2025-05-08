原标题：城市联合招聘出新招 助力高校毕业生就业

记者7日从人力资源社会保障部获悉，职引未来——2025年全国城市联合招聘高校毕业生春季专场活动自3月份启动以来，各地迅速行动，创新服务手段，持续推出各类线上线下招聘服务活动，为高校毕业生等青年就业提供有力支持。

京津冀鲁辽晋蒙地区人社部门携手举办专场活动，吸引来自智能制造、生物医药、电子信息技术、航空航天等重点行业的469家企业参与，走进高校，将岗位、政策、服务“打包”送到毕业生手中。增设大数据分析、人工智能应用等新兴岗位，搭建政校企“握手”通道；创新推出“赶集+就业”招聘新模式，招聘专员化身“摊主”，为求职者带来新体验。

福建推动供需对接精准化，推动重点企业与院校建立定向匹配机制，开设“小而精”毕业生专场招聘会，提升岗位与专业匹配度。就业服务全链化，线下设立服务站，集成政策咨询、AI简历优化等多项功能，线上搭建政策矩阵，确保就业服务全覆盖；智慧生态协同化，深化直播探岗等活动，融合虚拟现实技术打造实景招聘；整合省市就业网络平台资源，构建岗位信息枢纽，推动春季活动岗位发布、简历投递流程数字化，提高用人单位简历处理效率。

湖南举办各类招聘会近200场，参会单位近5000家，提供岗位12万余个，服务求职者近10万人。构建就业“数字圈”，建立直播机制，依托职业指导云课堂定制职业技能课程，吸引778.4万人次参与云端服务；积极开展“走出去”引才行动，促进区域就业信息联动，搭建跨区域人才对接桥梁。

山西结合地域特色，创新招聘模式，如运城市依托春季民俗活动，把招聘会开在庙会等人群聚集地；大同市举办“海棠花开”创意人才招聘活动。提供多方位服务，如在招聘活动现场设立就业指导和政策宣讲专区，利用人工智能制定就业方案。

辽宁各级人社部门组织开展线上线下招聘活动161场，参与用人单位7084家，提供就业岗位9.8万个，参与人数12.9万人次。建设覆盖离校前后、上下联通的大学生就业状况监测平台，多措并举促进高校毕业生就业；校地联动，在省内外高校举办18场招聘活动，累计组织1965家用人单位，提供就业岗位6.2万个。（记者邱玥）

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