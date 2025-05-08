原标题：山东东营：黄河文化滋养学生成长

屏幕上，有关黄河生态林带建设的视频正在播放；讲台上，教师左手举一个装有黄河泥沙的透明玻璃瓶，正在讲解……这是山东省东营市东营区第三中学“共生式生态高效课堂”上正在进行的一堂地理与历史融合黄河文化教育的跨学科课程教学。

“教师通过‘学科+活动’的课程模式，将黄河文化分解为生态、历史、艺术等模块，让知识从书本走向实践，深化了学生对水土流失治理、湿地生物多样性等知识的学习。”听完这节黄河文化主题内容特色课后，该校校长张志永介绍。

将黄河文化植入日常教学是东营市推广黄河文化思政课的一个缩影。近年来，地处黄河尾闾的东营市，依托丰富的本土黄河文化教育资源，综合校内教学、校外研学等多种思政课堂形式，共开发黄河文化育人校本课程68门，黄河文化主题研学年均吸引中小学生26万人次，系列课程覆盖辖区90%以上中小学校。

如何厚植家国情怀、让黄河文化滋养学生成长？东营市教科院院长董永新介绍，综合运用黄河入海壮观场景、湿地鸟类特色、海北遗址考古成果等本土资源，集纳黄河文化线上资源教材，通过组织观摩、研学、多场景体悟等活动，将优秀黄河文化植入学生成长血脉，从而转化为积极向上的能量，这是开展黄河文化思政课的出发点与落脚点。

东营市统筹黄河口生态旅游区、黄河文化馆、红色刘集教育基地等33个文旅项目布局研学实践网络，将文化遗产保护、非遗传承、生态修复等教育资源纳入育人资源库。目前，由东营市开发的黄河流域研学实践教育数字云平台，已整合沿黄九省区研学资源，上传内容552个，开设研学线路196条，开展线上课程教学1464节，平台总浏览量超260万人次。

现在，每年有近200批次的东营市中小学校师生参加“行走黄河口”生态研学活动，走进黄河三角洲国家级自然保护区，近距离了解东方白鹳繁衍生息情况。“参加研学课程学习后，我懂得了东方白鹳选择在这里安家是生态修复的成果。”东营市实验小学学生张子涵说。

东营市教育局局长董玉奎介绍，东营市开发的《黄河口生态保护》《黄河文化教育读本》等校本教材，以多种形式走进了中小学课堂；依托黄河国家文化公园建设，东营市通过VR技术等科技力量帮助学生直观学习黄河文化；高标准建设的草柳编室等活动室聘请民间艺人传授黄河文化作品制作技艺，让黄河文化传承变得可见可感可触。（记者 宋喜群 李志臣）

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