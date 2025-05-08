打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

姹紫嫣红青春韵

——校园青春版《牡丹亭》首演有感

2025年05月08日08:56 | 来源：光明日报
小字号

原标题：姹紫嫣红青春韵

“不到园林，怎知春色如许……”近日，江苏大剧院内笛声悠扬，水袖翩跹。随着《牡丹亭》经典唱段响起，一场跨越时空的青春与传统的对话就此展开。

由东南大学负责、国家艺术基金资助的“青春版昆剧《牡丹亭》青年表演人才培训”项目成果——校园青春版《牡丹亭》正式首演，来自全国29所高校的50位在校生，以青春的活力与热忱，为古老的昆曲艺术注入新的生机。

在快节奏的现代社会，古老昆曲能吸引众多年轻人投身其中，并非偶然。

昆曲自身的艺术魅力是核心吸引力。其细腻的表演、婉转的唱腔、精美的服饰妆容以及深厚的文化内涵，构成独特的美学体系，满足了年轻人对美的追求和对传统文化深度探索的渴望。江南大学学生、在剧中饰演杜丽娘的卞佳慧说：“当我第一次穿上戏服，开口唱出第一句词时，就仿佛穿越时空，走进了那个浪漫而深情的世界。”

文化自信在年轻一代心中蓬勃觉醒，催生出探寻传统文化的热忱。项目组聘请了一批昆曲研究专家担任学术导师，围绕昆曲和《牡丹亭》开设系列讲座，帮助学生更加深入地了解昆曲艺术、理解作品内涵、提升艺术素养，增强文化自信。

东南大学学生张馨月在首演中饰演大花神一角。进入大学后，她通过学校孝慈剧社、线下演出、线上资源等多元渠道与昆曲相遇，从此叩开这座艺术宝库的大门。“剧中委婉含蓄的精妙用典，让我领略到昆曲台本的深厚魅力。在与昆曲的深度对话中，我感受到这门古老艺术蕴含的情感与价值观，也找到了情感寄托。”张馨月说。

为满足学员需求，项目团队构建了分层教学体系。按校园青春版《牡丹亭》角色分设小生班、旦角班，由江苏省苏州昆剧院沈丰英、俞玖林、吕佳、唐荣等青春版《牡丹亭》原班演员组成教师阵容，进行手把手定向教学。同时，团队精心优化排练安排：寒暑假推出沉浸式集训，助力同学们夯实艺术根基；新学期依据学员出勤灵活调配教学资源，量身定制课程，通过动态化教学，确保教学适配需求，实现优质师资高效运用。

东南大学党委书记左惟说：“校园青春版《牡丹亭》实现了美育从课堂学习到舞台实践的全面衔接。”校园青春版《牡丹亭》让青年学子在演绎经典中触摸文化根脉，于传承创新间涵养精神品格，成为高校培育时代新人的生动实践。

青年学子们以文化参与者、传播者的双重身份，让昆曲之美在大学校园落地生根，成为传统文化传承的新生力量。校园青春版《牡丹亭》艺术总监白先勇对《牡丹亭》“以美传情”的解读，更点明了这场青春演绎的内核：“《牡丹亭》最重要的是‘情’字，这个情先是美，美包括音乐、服装、舞蹈、唱词、唱腔，美先吸引同学们，然后同学们会感受到里面的情，加深文化认同。”

昆曲的传承发展既需要专业演员的匠心坚守，也需要年轻的、有欣赏能力的观众群体的持续培育。项目负责人、东南大学艺术学院教授赵天为表示，学校将依托国家艺术基金项目，推动校园青春版《牡丹亭》走进更多高校，并且在此基础上探讨校园版昆曲美育的新范式，通过沉浸式艺术体验，培育昆曲艺术的潜在“接班人”；借助跨校文化交流，构建更广阔的年轻观众圈层，让古老的昆曲艺术真正走进学生心里，扎下根脉。（记者 苏 雁 通讯员 吴涵玉）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部