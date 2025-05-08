原标题：姹紫嫣红青春韵

“不到园林，怎知春色如许……”近日，江苏大剧院内笛声悠扬，水袖翩跹。随着《牡丹亭》经典唱段响起，一场跨越时空的青春与传统的对话就此展开。

由东南大学负责、国家艺术基金资助的“青春版昆剧《牡丹亭》青年表演人才培训”项目成果——校园青春版《牡丹亭》正式首演，来自全国29所高校的50位在校生，以青春的活力与热忱，为古老的昆曲艺术注入新的生机。

在快节奏的现代社会，古老昆曲能吸引众多年轻人投身其中，并非偶然。

昆曲自身的艺术魅力是核心吸引力。其细腻的表演、婉转的唱腔、精美的服饰妆容以及深厚的文化内涵，构成独特的美学体系，满足了年轻人对美的追求和对传统文化深度探索的渴望。江南大学学生、在剧中饰演杜丽娘的卞佳慧说：“当我第一次穿上戏服，开口唱出第一句词时，就仿佛穿越时空，走进了那个浪漫而深情的世界。”

文化自信在年轻一代心中蓬勃觉醒，催生出探寻传统文化的热忱。项目组聘请了一批昆曲研究专家担任学术导师，围绕昆曲和《牡丹亭》开设系列讲座，帮助学生更加深入地了解昆曲艺术、理解作品内涵、提升艺术素养，增强文化自信。

东南大学学生张馨月在首演中饰演大花神一角。进入大学后，她通过学校孝慈剧社、线下演出、线上资源等多元渠道与昆曲相遇，从此叩开这座艺术宝库的大门。“剧中委婉含蓄的精妙用典，让我领略到昆曲台本的深厚魅力。在与昆曲的深度对话中，我感受到这门古老艺术蕴含的情感与价值观，也找到了情感寄托。”张馨月说。

为满足学员需求，项目团队构建了分层教学体系。按校园青春版《牡丹亭》角色分设小生班、旦角班，由江苏省苏州昆剧院沈丰英、俞玖林、吕佳、唐荣等青春版《牡丹亭》原班演员组成教师阵容，进行手把手定向教学。同时，团队精心优化排练安排：寒暑假推出沉浸式集训，助力同学们夯实艺术根基；新学期依据学员出勤灵活调配教学资源，量身定制课程，通过动态化教学，确保教学适配需求，实现优质师资高效运用。

东南大学党委书记左惟说：“校园青春版《牡丹亭》实现了美育从课堂学习到舞台实践的全面衔接。”校园青春版《牡丹亭》让青年学子在演绎经典中触摸文化根脉，于传承创新间涵养精神品格，成为高校培育时代新人的生动实践。

青年学子们以文化参与者、传播者的双重身份，让昆曲之美在大学校园落地生根，成为传统文化传承的新生力量。校园青春版《牡丹亭》艺术总监白先勇对《牡丹亭》“以美传情”的解读，更点明了这场青春演绎的内核：“《牡丹亭》最重要的是‘情’字，这个情先是美，美包括音乐、服装、舞蹈、唱词、唱腔，美先吸引同学们，然后同学们会感受到里面的情，加深文化认同。”

昆曲的传承发展既需要专业演员的匠心坚守，也需要年轻的、有欣赏能力的观众群体的持续培育。项目负责人、东南大学艺术学院教授赵天为表示，学校将依托国家艺术基金项目，推动校园青春版《牡丹亭》走进更多高校，并且在此基础上探讨校园版昆曲美育的新范式，通过沉浸式艺术体验，培育昆曲艺术的潜在“接班人”；借助跨校文化交流，构建更广阔的年轻观众圈层，让古老的昆曲艺术真正走进学生心里，扎下根脉。（记者 苏 雁 通讯员 吴涵玉）

(责编：郝孟佳、李昉)