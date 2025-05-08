日有效岗位数超两千六百万个

本报北京5月7日电 （记者邱超奕）记者从人力资源社会保障部获悉：日前，“就业在线”平台开展2025年民营企业服务月线上招聘求职服务活动，助力民营企业招聘和广大劳动者就业。

据介绍，活动期间，“就业在线”平台将开设“就业政策”“求职指导”“活动资讯”等多个服务专区，宣传各地就业创业和各类助企惠企政策措施，实时更新各地民营企业服务月活动最新动态，为求职者提供便捷的招聘求职服务信息。

“就业在线”平台紧扣应届生求职春季黄金期，开设高校毕业生招聘专场，提供未就业高校毕业生求职登记、就业见习求职报名等服务。同时，设置退役军人、农民工、脱贫劳动力、登记失业人员、长江禁捕退捕渔民等重点群体招聘专场，助力各类求职者就业。

“就业在线”是人力资源社会保障部组织建设的全国招聘求职服务平台，已连续多年参与民营企业服务月活动，为用人单位和广大求职者提供便捷高效的线上招聘求职服务。目前，平台已汇聚各地、各类人力资源服务机构256家，日有效岗位数超2600万个，注册求职者超1.3亿人，成为提供就业服务的重要平台。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 15 版）

(责编：郝孟佳、李昉)