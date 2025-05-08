2025级蔡崇信篮球奖学金获得者名单4月28日揭晓，7名入围的小球员将在今年秋天赴美留学。

蔡崇信篮球奖学金工作人员表示，这次的奖学金选拔总共收到来自全国的171份有效申请。经过初选，共有53名申请人进入面试暨训练营，其中女生15人。专家评审组在训练营中对同学们进行了篮球、学术及综合素质等全方位的考核评测，最终5男2女总共7名球员入选，分别是蔡泽承、耿子雄、何纪枢、鞠佳运、李坤阳、蒋晓琳和李艺桐。

据工作人员介绍，7名入选球员出生年份在2009年和2011年之间。其中，除了身高2米01的鞠佳运来自篮球世家，其余的几位球员都没有专业篮球背景。总体来看，入选球员普遍具有较好的文化学习能力，在一定程度上也反映出报名小球员和家庭希望篮球和学业“双优”“两条腿走路”的意向。

跟其他入选球员不同，2011年出生的何纪枢已经在美国上了两年学，这次专程回国参与了选拔。出生于山东青岛、身高2米04的何纪枢是一位空间型4号位球员，内线技术扎实、手感柔和，对于美国校园篮球已经有一定程度的了解。

在两位入选的女球员中，身高1.66米的前锋蒋晓琳来自香港。专家评审组认为，她的运动能力、比赛气质和球场意识出众，能内能外，在球队需要时可以承担不同角色。

蔡崇信篮球奖学金是一个公益项目，其前身是2019年发起的“中国篮球协会菁英计划”，这次公布的是第五期学员。该项目面向全社会选拔有志成为优秀篮球运动员的适龄青少年赴美国寄宿高中留学，并提供留学期间包括学费、住校费等在内的综合奖学金，直至高中毕业。

自2019年至今，该项目已资助了4届共21名学员在美学习和打球。其中，2019年赴美的首届学员王芙蕖和李信仪分别获得美国大学生体育协会（NCAA）一级联盟美国西北大学和曼哈顿学院的全额篮球奖学金，2022级学员郇斯楠代表中国队参加了2024年的U17男篮世界杯和U18男篮亚锦赛，2022级学员郇斯枫在2025年入选了中国男篮短训营。

（据新华社电 记者王镜宇）

(责编：郝孟佳、李昉)