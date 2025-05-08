望 川

在英中国留学生表演剧照。

杨一木摄

2025年初，一部取材真实案例、由在英中国留学生原创排演的反诈喜剧小品《诚不我欺》，在英国伦敦、曼彻斯特、兰卡斯特等地巡演，获得许多观众热烈反响。

小品由全英中国学生学者联谊会组织、全英学联法律援助中心策划演出，以真实案例为蓝本，再现了留学生遭遇电信诈骗的情境：蛇年春节期间，主人公郑天震接到假冒中国使馆的诈骗电话，在即将汇款之际，被两位室友机智识破骗局，化解危机。

据全英学联主席、牛津大学博士生钟韶鸿介绍，《诚不我欺》首次尝试将社会热点与留学生活融合进舞台艺术，突破传统安全教育模式。剧情围绕“电信诈骗”这一现实议题展开，以喜剧小品生动展现了海外学子在遭遇网络诈骗时的心理挣扎、团结互助和最终识破骗局的过程。

一名现场嘉宾在观看演出后表示：“‘平安留学’不仅是一句叮嘱，也是一份陪伴。小品贴近生活的表达引发共鸣，是一次很好的探索与创新。”

“希望大家笑着看完，但心中绷紧关注留学安全的弦。”小品导演、伦敦大学国王学院硕士生于昕冉说，“节目里留学生面临的挑战和选择，其实和每个身在海外的人都有关。”

小品编剧、中央戏剧学院导演系学生饶若曦坦言，创作初期她采访了不少有被骗经历的留学生：“留学生受骗不仅是由于信息差，也因为在海外求学的过程中，同学们内心常感到孤独。我们希望通过戏剧鼓励大家说出困难。热心的同学、使馆老师，永远都是海外留学生坚实的后盾。”

剧组其他成员由来自伦敦国王学院、伦敦大学学院、温布尔登学院及中央戏剧学院的学生组成，排练期跨越三个月，大家经过数十次线上、线下碰面，在学业之余完成了剧本创作、排练与多地巡演。

“我没想到被一个小品看哭了。”在曼彻斯特的演出现场，一名来自谢菲尔德大学的同学说，“我去年刚好接到过类似的诈骗电话，观看演出时，时刻产生共鸣。”

不少观众在小品宣传的社交媒体下留言，有人说《诚不我欺》“用一种‘温柔的提醒’将安全意识送进了大家的心坎里，比课上听到的防诈讲座更令人印象深刻。”

“在我们服务留学生的日常中，同学们希望获得实用建议。”全英学联法律援助中心主任、伦敦国王学院博士生周思源表示，“这一次，我们尝试用喜剧方式，呈现反诈元素，提醒留学生们时刻提高安全防范意识，顺利求学。”

近年来，全英中国学联在加强青年思想引导、讲好中国故事方面持续发力。

正如剧中台词所说：“有使馆的老师们保驾护航，有同学朋友热心相助，再远的路，也如同归途；再远的异乡，也是留子们温暖的家。”正是这样的力量，让越来越多在外拼搏的中国青年，切实感受到安全感、归属感与使命感。

（作者系全英学联法律援助中心成员）

(责编：郝孟佳、李昉)