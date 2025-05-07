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助梦高考生 书记校长有话说——

南大校长谈哲敏：期待看见你们眼中有光、心中有火的青春模样

2025年05月07日14:50 | 来源：人民网-教育频道
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2025年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 书记校长有话说”系列报道，邀请多所高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家自信赴考，从容追梦。 那些伏案疾书的日子，是青春最铿锵的注脚；每个挑灯夜战的剪影，都在为未来铺就星光。前路浩荡，心灯长明，愿学子们执笔如剑，落墨生辉，加油！

人民网北京5月7日电 （记者郝孟佳）五月的天空格外高远，正如高考学子们的未来充满无限可能。此时，高考已经进入倒计时阶段，考生们正在做最后的冲刺。近日，中国科学院院士、南京大学校长谈哲敏深情寄语高考生，并发出诚挚邀请。

谈哲敏介绍，南京大学秉持“办中国最好本科教育”的初心，始终坚持“以学生发展为中心”，深化改革，持续夯实人才培养传统优势。学校紧密贴合科技革命趋势，在国内率先打造“人工智能通识核心课程体系”，赋能教育教学；立足科技和人文协同教育优势，持续强化科教融汇与产教融合，拓展“奔赴计划”和全球科考覆盖面，促进青年学子全面发展。

谈哲敏表示，学校依托深厚的学科底蕴、雄厚的科研平台和优质的教师队伍，有信心助力每一位青年学子成长成才。“期待在金秋南雍的银杏路上，看见你们眼中有光、心中有火的青春模样。”

“感谢大家在高考冲刺的紧张之余，接受来自南京大学的美好祝愿！我们在南大，等你共赴山海！”谈哲敏说。

(责编：李昉、熊旭)

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