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“既懂教育，又会照护”

——川南幼儿师专积极培养复合型幼师

2025年04月27日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：“既懂教育，又会照护”

　　 前不久，在川南幼儿师范高等专科学校（以下简称“川南幼儿师专”）的智慧托育实训室，“模拟婴儿”突然呛奶，学生双手环抱“宝宝”，快速实施海姆立克急救法。“警报解除！”系统亮起绿灯，同学们纷纷鼓掌。

　　 这样的场景，在川南幼儿师专很常见。“学校积极构建‘早幼托融通，医养教贯通’的托幼一体化幼师人才培养体系，致力于培养‘既懂教育，又会照护’的复合型幼师。”川南幼儿师专党委书记段永清说。

　　 在课堂上，老师们用丰富的知识丰富学生头脑；在校园里，幼儿操创编大赛等各类精彩赛事轮番上演；在社区中，学生们积极组织亲子活动；在网络上，“青听青说”平台成为学生们分享青年正能量的重要阵地……

　　 这是川南幼儿师专独特的“四维课堂”。川南幼儿师专校长李达军说，学校巧妙地将四个课堂紧密联系在一起，培养“一专多能”的人才，“我们通过‘四维课堂’的全时段训练，让幼师既有‘专业绝活’，又有‘跨界魅力’”。

　　 “别人的毕业是论文、简历、学位照，我们是毕业证+育婴员证+教资证。”该校2022级婴幼儿托育服务与管理专业学生蒋美说，这得益于学校“岗课赛证”四合一培养模式——课程对标职业证书，实训直通技能大赛，连课堂作业都是“真题实战”。

　　 为培养“医养教贯通”的幼师，川南幼儿师专在课程设置上下功夫。小儿推拿课上学穴位按摩，疾病预防课化身家庭医生，营养膳食课直接开进厨房实操……

　　 此外，川南幼儿师专还联手妇幼保健院、托育机构等，打造了200多个校外实训基地，覆盖医院新生儿科、社区亲子中心等场景，让学生在真实职场中增长技能。

　　 近年来，川南幼儿师专与四川省内12个市州40余个县（市、区）、国内外10余所高校、全国300余家教育机构和企业打造产教融合体系，形成“企业联盟+工作室”的协同育人模式，把企业标准“搬”进课堂，让学生还没毕业就熟悉行业。

　　 “从‘幼有所育’到‘幼有善育’，我们要培养的是能读懂孩子的人。”段永清说。

　　 （记者 李晓东 周洪双 通讯员 张娜娜）

(责编：李昉、郝孟佳)

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