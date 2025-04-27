原标题：三部门发文：17条举措促青年就业创业

人力资源社会保障部、教育部、财政部日前联合发布《关于做好2025年高校毕业生等青年就业工作的通知》，提出17条政策举措，全力促进高校毕业生等青年就业创业。

通知明确，对社会组织招用符合条件的高校毕业生等青年的，可按规定参照企业享受一次性扩岗补助政策，执行至2025年12月31日。延续实施国有企业增人增资政策，执行至2026年12月31日。

通知指出，大力推行“直补快办”“政策计算器”等服务方式，推动各项就业政策集中兑现，拓展企业就业主渠道。组织人社专员、高校就业工作人员对接专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业、高新技术企业，深化“书记校长访企拓岗”专项行动，拓展市场化岗位规模。省级人力资源社会保障部门建立城乡基层岗位归集发布机制，动态发布本地城乡社区就业岗位，拓宽基层就业空间。鼓励政府投资的孵化器放宽高校毕业生等重点群体免费入驻门槛，强化创业服务保障，支持自主创业。

通知强调，实施就业能力提升“双千”计划，在全国高校开设1000个“微专业”和1000门职业能力培训课程。全面推开青年求职能力实训营，开展体验活动、课程教学，帮助提升求职能力。实施百万青年职业技能提升行动，引导支持广大高校毕业生等青年参加技能培训，提升技能水平。实施百万就业见习岗位募集计划，面向企业、科研院所等事业单位开发科研类、技术类、管理类岗位。

通知提出，开展“职引未来”系列招聘活动，重点面向三、四线城市倾斜岗位资源。组织公共就业服务进校园活动，开展百所高校人社厅局长结对帮扶活动，定点联系、定向服务。

通知要求，畅通本地线上线下求助渠道，加大异地求职服务力度，建设一批青年就业驿站，为异地求职的高校毕业生等青年提供政策解读、职业指导、招聘信息等“一站式”服务。（记者邱玥）

(责编：李昉、郝孟佳)