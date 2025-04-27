原标题：2025年两院院士增选工作启动

4月25日，中国科学院和中国工程院分别发出通知，启动2025年院士增选工作。本次增选，两院增选名额各不超过100名。

中国科学院本次增选名额分配为：数学物理学部16名，化学部15名，生命科学和医学学部19名，地学部15名，信息技术科学部11名，技术科学部16名，特别推荐领域不超过8名。

按照《中国科学院关于推荐中国科学院院士候选人的通知》要求，中国科学院院士每位可推荐1名候选人，推荐过程实行回避制度；担任党政机关、参照公务员法管理机关（单位）负责人以及企业主要负责人的院士，任职期间不参加对院士候选人的推荐和选举。此外，三类人员原则上不作为中国科学院院士候选人，分别是：任职期间的党政机关和参照公务员法管理机关（单位）处级以上领导干部、企业负责人；因品德失范、学术不端和违反科技伦理等问题受到处理的人员，以及因违纪违法等问题受到处理且尚在影响期内或发生严重违纪违法行为的人员；2019年、2021年、2023年连续3次被推荐为中国科学院院士有效候选人和被提名为中国工程院院士有效候选人的人员。

中国工程院本次增选名额分配为：机械与运载工程学部10名，信息与电子工程学部10名，化工、冶金与材料工程学部10名，能源与矿业工程学部10名，土木、水利与建筑工程学部10名，环境与轻纺工程学部8名，农业学部10名，医药卫生学部12名（含中医药2名）；此外，7个名额用于特别通道候选人，8个名额主要用于支持民营科技领军企业的候选人，5个名额主要用于支持在西部边远地区（贵州、云南、广西、甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆、内蒙古9个省、自治区和新疆生产建设兵团）工作20年以上的候选人，上述三个方面的名额统筹使用。

按照《中国工程院关于提名2025年院士候选人的通知》要求，中国工程院每位院士可提名1位候选人，但担任党政机关、参照公务员法管理机关（单位）负责人（中国工程院除外）以及企业主要负责人的院士，任职期间暂停提名权和选举权；同时，提名实行回避制度。此外，党政机关和参照公务员法管理机关（单位）处级以上领导干部以及企业负责人任职期间原则上不作为院士候选人，军队系统参照执行；已连续3次（含2023年）被提名为中国工程院院士有效候选人和被推荐为中国科学院院士有效候选人的，2025年停止1次被提名资格。

中国科学院院士和中国工程院院士分别是国家设立的科学技术方面和工程科学技术方面的最高学术称号。院士制度是党和国家为树立尊重知识、尊重人才导向，凝聚优秀人才服务国家设立的一项重要制度。（记者齐芳、金振娅）

两院在增选中均提出坚持以重大贡献、学术水平、道德操守为准绳，强化或重视提名人对国家发展和安全的贡献，坚决破除“四唯”，着重推荐长期奋战在一线的科研人员等要求。

为维护院士称号的学术性、荣誉性、纯洁性，中国科学院学部主席团特别重申和强调要严守增选工作行为规范，禁止增选中的各种不当行为，若有违反，将按照《中国科学院学部纪律处分规定（试行）》严肃处理。中国工程院本次院士增选将继续坚持严的基调，严守科研诚信和纪法标准，对候选人品德失范、严重学术不端和违反科技伦理等情况实行一票否决；同时，严防说情打招呼，坚决遏制各种干扰评选、搞公关、拉选票等行为，营造风清气正的院士增选环境。（记者齐芳、金振娅）

(责编：李昉、郝孟佳)