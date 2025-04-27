原标题：中日学者共研高等职业教育

近日，中日教育研究学会在日本东京举办学会成立30周年暨2025年学术研讨会。来自帝京科学大学、创价大学、身延山大学、东京大学的约120位科学和教育界人士，围绕中日两国在教育领域交流合作的可行性进行探讨，并就中日高等职业教育、日本多样化护理人才培养、大学护理专业学生实践能力提升等课题进行了主旨演讲和研究成果发表。中国驻日本大使馆公使衔参赞杜柯伟出席会议并致辞。

会上，日本文部科学省综合教育政策局参事官新井聪介绍了日本近年来新设立的高等职业教育机构“专门职大学”的目的、特点等，并与中国的职业技术大学进行了比较。

新井聪认为，日本设立“专门职大学”与中国将职业学院升格为本科教育的职业技术大学有其共通点，即随着产业结构和社会环境变迁，兼顾技术和理论的本科层次的职业教育需求迅猛增加，以往只注重学习技术的职业教育已不能满足目前的需求。

从事老年人护理、幼儿保育等业务的伸江福祉会职员林燕介绍了日本在少子老龄化时代培养多样化护理人才的现状和面临的课题。她表示，随着少子老龄化现象日益严重，日本护理人才不足的问题将更为严峻。中日两国可以互相学习，培养更优秀的国际化护理人才。

本次研讨会不仅展现了中日两国对教育转型的共同关切，也为职业教育、多样化护理人才培养等具体领域的合作探索了新路径。（记者李杨）

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