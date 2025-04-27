原标题：推选院士候选人要严格遵守“十不准”

4月25日，中国科协印发《中国科协办公厅关于组织推选2025年中国科学院和中国工程院院士候选人的通知》（以下简称《通知》），启动全国性学术团体推选院士候选人工作。《通知》强调，要严格遵守《中国科协推荐（提名）院士候选人工作“十不准”》（以下简称“十不准”），确保推选工作公平公正，不受非学术因素干扰，维护院士称号学术性、荣誉性、纯洁性。

《通知》要求，各全国性学术团体要树立鲜明的推选工作导向，坚持优先国家需要、优选顶尖人才、优化人选结构，坚持减少科技工作者负担、减少对科技界的扰动、减少推选工作成本，坚持严把选拔标准、严格评审程序、严肃评审纪律，突出科学家精神和学术道德，坚决破除“四唯”，打破论资排辈，不以“帽子”评判人才。

“十不准”明确，全国性学术团体严格按照推选程序组织推选，不准开展可能影响或干扰推选工作的任何活动；全国性学术团体不准将因品德失范、学术不端和违反科技伦理等问题受到处理的人员，以及因违纪违法等问题受到处理且尚在影响期内、或发生严重违纪违法行为的人员作为院士候选人。

“十不准”还对候选人、候选人单位提出明确要求。候选人、候选人单位不准以直接或间接、明示或暗示、委托他人等方式，开展请托、游说、拉票、助选、贿选、打探推选信息等活动；候选人不准以汇报、请教、征求意见等名义拜访全国性学术团体、专家等有关单位和人员，为推荐（提名）进行活动。

在候选人材料方面，“十不准”规定，候选人应保证材料真实性，不准有弄虚作假、侵占他人学术成果等行为。同时，候选人所报材料不准涉及国家秘密、工作秘密及重要敏感事项。

对于参与推荐（提名）的专家，“十不准”也提出明确要求。例如，专家应坚决抵制各种干扰推选、搞公关、拉选票等不当行为，不带个人、部门、行业的偏见，客观公正地做好推荐（提名）工作。不准收受候选人及其单位赠送的礼品、礼金，不得违反规定私下接触候选人，进行不当交往、利益交换，不得参加可能影响推荐（提名）公正性的活动。此外，专家应严格执行回避制度，不准有应回避不回避行为。

“十不准”对相关人员也作出明确规定。所有相关人员不准以任何形式为候选人说情打招呼，不准透露任何相关保密信息。所有相关人员不准收受候选人及其单位赠送的礼品、礼金，不得泄露专家信息以及对候选人的讨论、评价、投诉及调查处理意见、表决结果等方面的情况。

中国科协明确，如有违反上述要求的，视情节给予全国性学术团体约谈、当次推选无效、取消1—3次推选资格等处理；给予候选人提醒、取消候选人资格、永久不再通过学术团体推选等处理；给予专家提醒、取消当次专家资格、永久不再邀请参加学术团体推选等处理；对中国科协工作人员，由纪检监察机关严肃处理；对非中国科协工作人员，交由其人事主管部门（单位）做出相应处理或处分。（记者代小佩）

(责编：郝孟佳、李昉)