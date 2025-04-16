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千万师生同上一堂国家安全教育课

2025年04月16日09:00 | 来源：光明日报
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原标题：千万师生同上一堂国家安全教育课

由教育部思想政治工作司指导，中国大学生在线录制的“千万师生同上一堂国家安全教育课”15日15时面向全国高校师生推出。来自山东大学、中国南海研究院、北京邮电大学的专家教授在总体国家安全观刘公岛教育培训基地、海南省三沙市永兴岛、北京邮电大学网络安全中心，以实景课程录制的形式，分别围绕总体国家安全观、国土安全、网络安全等领域，结合高校实际、立足学生视角，用真实生动的案例讲述了国家安全与高校师生的密切关系。

课程播出后，得到了高校学子的热烈响应。中国矿业大学安全科学与工程博士生孙一伟表示：“通过学习，我更清晰地意识到，要以高水平安全知识支撑国家资源安全，为构建安全、高效、绿色、低碳的现代能源体系贡献力量。”东北林业大学本科生杨剑芃表示，作为党员要带头树立总体国家安全观，积极宣传国家安全知识，在日常生活中严守底线，为同学们做好表率。

据了解，除录制播出“千万师生同上一堂国家安全教育课”，今年教育部思想政治工作司还指导中国大学生在线重点建设了“聚焦高校大学生国家安全教育”官网平台，集聚历年全民国家安全教育日的活动专题，汇聚国家安全教育精品课程资源，发布高校工作动态，展示各高校特色活动成果，通过多种形式引导高校师生全面提升国家安全意识，掌握国家安全相关知识和技能。（记者杨飒）

(责编：李昉、孙竞)

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