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吉首大学：“四大行动”促学生全面发展

2025年04月16日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：“四大行动”促学生全面发展

“原来，制作一斤绿茶竟要56000多颗芽头，茶农要在枝头上采摘56000多次！”

“茶叶要提采，不能用指甲掐断，需要轻捻茶芽，升上拔起。”

“今天我学会了什么是单芽，什么是一芽一叶、一芽两叶。”

…………

春光明媚，湖南省湘西州吉首市马颈坳镇隘口村茶文化合作社茶香四溢，吉首大学劳动教育基地挂牌暨春季采茶活动正在举行，700多名大学生在茶园里上了一堂生动的劳动课。

“在这个美丽的春天，我们采摘的不是茶叶，而是劳动的美。”活动启动仪式上，吉首大学副校长罗惠缙表示，采用“田间课堂”的形式，除了可以让学生走进乡村，厚植“劳动最光荣”的价值理念，还能让他们躬身实践、笃学力行，感悟劳动创造价值的深刻内涵。

近年来，吉首大学制定了体育、美育、劳动教育以及创新创业教育“四大行动”计划。从体育赛事锤炼强健体魄，到美育熏陶厚植人文底蕴；从劳动实践浸润精神品格，到创新创业激发跨界思维，吉首大学全面锻造学生强健体魄、审美素养、劳动品格与创新创业潜能，构建起独具特色的育人体系。

吉首大学党委书记廖志坤说：“要通过学生喜闻乐见的项目和品牌活动，切实提升他们的身体素质、审美能力、劳动技能和创新思维，为培养‘品德好、能力强、吃得苦、后劲足’的高素质应用型人才贡献力量。”

（记者 禹爱华 龙军）

(责编：李昉、孙竞)

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