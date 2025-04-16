本报记者 周姝芸

北京大学燕京学堂开学典礼学生留影。

燕京学堂校园景色。

燕京学堂举行导师见面会时场景。

本文图片均由北京大学燕京学堂提供

北京大学在2014年设立燕京学堂。它以书院为载体，面向全球招生，依托北京大学在人文社科领域浓厚的积淀，开设中国学硕士研究生项目，提供与中国问题相关的跨学科课程。

在学术导师和论文导师指导下，燕京学堂学生拥有充分的自主权选择学习方向、开展独立研究。

燕京学堂为中国学硕士研究生提供全额燕京奖学金，采用住宿学院模式，全体同学在书院展开丰富的校园生活。这里的课堂是什么样的？有哪些特别之处？

寻找有“中国缘”的青年

斯蒂芬·菲利普（Stephen Philip）至今记得收到北京大学燕京学堂录取信的那一天。“梦想成真，我立刻和家人们分享了好消息，他们都替我开心。”

斯蒂芬来自尼日利亚，他对中国一直怀有研究的兴趣。“2022年，我参加了燕京学堂全球青年中国论坛。它由燕京学堂发起并筹办，为全球顶尖高校的优秀学子提供交流中国问题的平台。那是我第一次听说北京大学燕京学堂项目。我知道，如果想要更好地了解中国，来这里生活是最好的方法之一，而北京大学又颇负盛名，对我十分有吸引力。我按照程序提交申请，后来收到了项目的面试邀请，那一周我都很兴奋。”

“申请者的‘中国缘’是我们招生考量的重要方面。”北京大学燕京学堂副院长范士明在接受本报记者采访时介绍，“学堂在过去10年中招收的1000余名学生来自85个国家和地区，每一届的生源地覆盖了30到40个国家，塑造了一个生机勃勃的多元文化校园生态。我们希望申请人过去的学习和经历、目前的研究志趣以及未来的职业发展，与中国有一定关联。希望他们对中国的历史文化、当代发展还有中国与世界的互动感兴趣。”

此外，跨文化交流能力和同理心也被纳入招生评估的一部分。范士明说：“在一个多元文化的社群中，面对纷繁多变的世界，国际视野和换位思考是一种必备能力。总之，我们希望录取世界范围最优秀的一批年轻人来北大、来中国。”

“把中国大地作为课堂”

钱奕竹是燕京学堂2023级学生，她提到，在这里，课堂从未囿于教室的四壁，也不限于学科藩篱。

“学堂的‘全校选课’制度打破了学科壁垒。这种打破学科边界的培养模式，让我们真正能够以兴趣为锚、以问题为导向。”钱奕竹说，“我还记得光华管理学院林莞娟教授开设的《中国企业经营者的经济学思维》课程，它帮助我了解了商业组织的运行逻辑。而在《转型中的中国》这门必修课中，我和同学前往了成都、重庆参访科技企业，在深圳访谈了多家跨境电商公司，最后用学术海报、全英报告等多种形式做展示。真实体会到了‘读万卷书，行万里路’。”

“走出学校，把中国大地作为课堂，让学生用眼睛、用脚步体味中国的历史文化和当代社会，可以补充在课堂教学中难以直接得到的见识。”范士明说，“学堂有一门专门的实地调研课，让学生考察一个代表性地区，并对其发展变化进行为期一周的全景式讨论。过去10年，这门实地调研课先后以西安、成都、杭州等地为中心展开，学生走进考古现场、乡村小镇、科技企业、艺博场馆，取得了非常好的效果。”

记者了解到，燕京学堂的老师也会在其开设的专业课中增加实地调研的部分。例如文化遗产课程的老师带领学生在京城内外实地研学，走访了解中国文化遗产保护和利用情况。关注移民问题的课程里，老师和同学们一起去广州的移民社区，访谈当地官员、学者和外来人口。研究中国经济和企业的课程则去参访了京东、百度、乐普医疗等企业。

来到北大后，斯蒂芬越来越感到项目的获益超出了他的预期。“我来燕京学堂有两个目标，除了提升自己的领导力外，就是获得调研经验。我最喜欢《中国与全球人口迁移》课程，并在实地考察后加深了对中国的理解，不久前我发表了相关议题的论文，这是我未曾想到的收获。不仅如此，我在这里结交了来自世界各地的朋友，还得到了宝贵的职业支持。对我来说，燕京学堂就像家一样。”

燕京学堂的课程设计强调跨学科融合，这种设计对学生培养有何帮助？燕京学堂学业主任陆扬说：“学堂的教学体系是在保证主要学科的训练下，鼓励学生尽可能选他们感兴趣的课程。这一机制不仅让学生拓展了中国学的视野，也能随时产生新的学习方向、有意想不到的收获，能最大程度发挥学生的主动性和潜力来达到跨学科的目标。”

燕京学堂设立了“院长研究基金”，中外学生可结合自己的专业兴趣，自发提出与中国学相关的独立研究项目。学生通过竞争得到一定的资金支持，再通过实地调研进行研究。范士明说：“有一些国际学生往往可以发现独特的研究视角和领域，比如研究春晚小品、花椒与川菜等，并在这一过程中很好地体现了实践性学习、自主学习。”

小班制，双导师

小班制教学是燕京学堂的亮点，为什么采用这样的模式？陆扬解释：“燕京学堂学生来自多个国家，他们的教育与学术背景十分多元。进入学堂后，学生都有着很强的学习主动性，小班教学更有利于他们在课堂发挥，也能让师生之间有更多平等交流的机会。”

钱奕竹说，学堂的双导师制让她收益很多。“我的学业导师深耕人口与家庭、社会分层与流动领域，擅长将历史视角与现代定量研究结合。老师为我提供了研究的学习资料，并支持我旁听他开设的其他相关课程。我的论文导师在企业战略管理领域有深厚造诣，引导我从案例中提炼规律，开展实地调研与企业家访谈的沉浸式研究。”

“我的论文导师为我提供了大量成长的机会，让我铭记在心。”斯蒂芬说，“在2023年中非合作论坛上，导师推荐我上台演讲，我分享了作为非洲青年领袖倡议（YALI）受益者的经验。这次经历对我来说很珍贵，是我第一次站上如此高的舞台。学堂还提供燕京学堂业界导师项目，我的业界导师很有声望，是北京平澜公益基金会创始人邱莉莉，她在专业领域拥有数十年经验，帮助我把理论研究贴近现实。”

在燕京学堂，学生还有许多参与国际交流的机会。钱奕竹在2024年秋季学期参加了学堂的交换项目，前往美国康奈尔大学学习。她说：“我不仅选了许多感兴趣的课程，还入选了‘康奈尔创投俱乐部’，开展人工智能相关研究。”

2024年，斯蒂芬成为了燕京学堂全球青年中国论坛组委会志愿者。他说：“一想到我就是当年参加论坛与项目结缘，这次担任志愿者像是对学堂的回馈，实现了闭环。对我来说，这次最大的收获是看到了所有志愿者的坚韧、勤奋和奉献精神。大家来自不同背景，朝着一个共同的目标前进。我体会到了团队合作重要性，期待着在未来继续运用这些经验。”

钱奕竹也参与了论坛的举办。“我与团队主导了论坛主题策划、日程设计与嘉宾对接等工作，熬过许多深夜。在运动健将的职业生涯主题论坛中，我对接了奥运体操冠军邓琳琳、短道速滑冠军范可新等嘉宾，设计了职业转型与女性发展等交叉议题，通过她们对运动员生涯的思考，展现中国体育产业中个体韧性塑造与社会支持体系的协同。”

“学堂鼓励我们作思想者，更作实践者。用脚步丈量真实的中国，用对话消弭想象的鸿沟。”钱奕竹说，“燕京学堂这种‘扎根中国，对话世界’的使命感，深深影响着我。”

(责编：郝孟佳、孙竞)