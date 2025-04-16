原标题：人勤春来早 科特派助农忙

“我们刚从洛川调研回来，在那里的苹果树干上发现了一种新病害。”4月14日，在给学生上课的间隙，西北农林科技大学科技特派员、果树病害防控专家黄丽丽给记者回复了短信。今年春天，黄丽丽与她带领的果树病害团队在教学之余，奔波于全国多个果园，进行春季苹果植保和指导服务。

眼下，正值苹果树腐烂病高发季，甘肃天水部分地区果树腐烂病年年治理却年年复发，种植户一筹莫展。日前，一场别开生面的“田间课堂”活动在天水市麦积区龙槐村的果园里展开，吸引当地众多果农前来聆听。“腐烂病能不能得到根治？”面对果农的困惑，黄丽丽指出症结：“只重视春季发病期刮治，忽视预防，无法有效控制病害。”

甘肃天水花牛苹果栽植已有上百年历史。2024年，天水花牛苹果种植面积为86.4万亩，总产量210.6万吨，涉及农户40多万户。仅龙槐村就有近2万亩苹果园，不少果树树龄已超过10年。

“腐烂病被称为苹果树的‘癌症’，然而，通过科学手段，完全能实现有效防控。”黄丽丽举着褐红色剖面的树枝说：“就像人类打仗一样，病菌和果树一直在斗争。春季温度适合，潜藏在树皮中的病菌大量掠夺养分，快速生长和进攻，其余时间一直在树体内慢慢‘挖地道’。一旦病菌进入树体内，就很难消灭。”她提出“春病夏治”策略，即在七八月间病菌入侵和定殖关键期，采用“喷淋树干”技术阻断新的入侵并消灭潜伏病菌。

随着气温回升，小麦陆续进入返青期。在陕西省宝鸡市金台区，陕西省小麦产业体系首席专家、西北农林科技大学农学院研究员张睿，正在田间开展小麦促弱转壮关键技术培训，科学指导农户做好麦田管理各项工作。

金台区今年小麦种植12.5万亩，总体长势良好。在蟠龙镇大槐树村的一块麦田里，张睿发现这里的小麦存在播种量过大、种植过早等现象。“这一株苗没有根，靠主茎提供营养。”张睿俯下身将一株弱苗从主干中剥离出来。他说，这些弱苗就是小麦中的“啃老族”，如果遇上倒春寒，第一个受伤的就是它。

去年冬天以来，陕西关中地区总体降水偏少，部分麦田底墒不足，这会影响作物抗灾抗病能力。张睿建议广大麦农及时关注墒情和苗情，提前开展春灌，帮助麦苗促弱转壮。

在助力乡村发展的征程上，西北农林科技大学扮演着关键角色。近年来，该校挑选了2500多名理论扎实、实践经验丰富的科教人员担任科技特派员。他们一头扎进果园、农田、畜圈等农业生产一线，带着农民学技术、搞生产，把科研成果变成农民兜里实实在在的收入，为农业增效、农民增收贡献科技力量。

2024年，西北农林科技大学科特派产业服务团依托25个试验示范站和基地，共组织开展集体技术服务活动610余次，带动陕西苹果、奶山羊、设施农业3个千亿级农业产业以及茶叶、食用菌、猕猴桃和中药材等多个特色产业高质量发展。

西北农林科技大学乡村振兴工作办公室副主任兼科技推广处副处长阮俊虎介绍，西北农林科技大学将着力攻破粮食、果蔬、畜禽、水产、中草药等产业技术难题，目前已组建80余个科特派产业服务团，覆盖16个省、自治区的220余个县，围绕研发、生产、加工、检测、销售等全产业链条构建了科技特派员服务新格局。（记者 王禹涵 通讯员 周天弘）

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