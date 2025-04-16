原标题：世界遗产青少年教育基地工作会议 召开

4月13日，以“创新传承：世界遗产青少年教育的未来续航”为主题的世界遗产青少年教育基地工作会议在浙江杭州召开。来自全国的50余名基地代表参会，共同探讨青少年遗产教育的创新实践与未来方向，以进一步推动亚太地区世界遗产青少年教育的创新传承。

世界遗产青少年教育基地由联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心苏州分中心（以下简称“亚太世遗苏州中心”）主导设立，致力于通过系统化、网络化的教育体系向青少年群体传递文化遗产价值理念，培育具备专业素养的新生代守护力量。

记者从会议上获悉，亚太世遗苏州中心2025年计划推出年度重点活动、遗产教育课堂、基地特色活动等共计38项活动。

本次会议期间，“2024年度世界遗产青少年教育基地创新案例展”亮相，集中展示了基层遗产教育实践的优秀成果。杭州西湖的“JANE'S WALK”立体化体验遗产模式、江苏盐城大丰野鹿荡打造自然与人文交织的时空研学路线，以及澳门文物大使协会通过数字化建设与国际交流打造“2024MH+”项目等案例，为全球青少年遗产教育提供了创新范本。（记者苏雁、陆健）

(责编：李昉、孙竞)